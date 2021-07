Mundial Red Bull Campus Clutch: Portugal foi vice-campeão em Madrid

Confirmando o seu estatuto de candidatos ao título, os portugueses da formação Project S mostraram-se altamente competitivos durante a final mundial do Red Bull Campus Clutch, que juntou no último fim-de-semana em Madrid a elite universitária do VALORANT. Apenas na última ronda capitularam perante os egípcios do Team Anubis, regressando a casa como Vice-Campeões.

O Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pio de Madrid transformou-se no último fim-de-semana no cenário da derradeira batalha da época de 2021 do Red Bull Campus Clutch. Depois de sucessivas triagens a nível nacional e internacional que envolveram mais de 25 mil participantes em 400 eventos à volta do Mundo, à Capital espanhola chegou apenas a nata do VALORANT universitário. O Top 12 foi assim composto pelas formações de Portugal, Espanha, Estados Unidos da América, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Paquistão, Egipto, Turquia, Bielorrússia, Bélgica, Brasil e Canadá, apostadas em lutar até às últimas forças pelo título.

A formação lusa Project S, treinada por Sef_Val e composta por LionClaw, Bati, jannyXD, k1zpawn e SILENT deixou bem clara a sua ambição de fazer história e superar com sucesso cada fase da competição. Depois de uma prestação competente na fase de grupos, Portugal conseguiu passar para a meia final, juntamente com as equipas do Egipto, Coreia do Sul e Canadá. Na meia-final, a competência e determinação dos portugueses voltou a mostrar resultados, ditando a eliminação da poderosa equipa da Coreia do Sul. A Grande Final, frente aos egípcios do Team Anubis, começou com o pé direito com a conquista dos dois primeiros mapas. No entanto, uma reviravolta acabaria por sorrir a favor dos adversários, terminando a partida com um resultado de 3-2 – o que garantiu ao Team Anubis o título mundial e o prémio de €20,000 somado a entradas VIP para o VALORANT Champions Tour.

Portugal é assim Vice-Campeão do Mundo do Red Bull Campus Clutch, uma prestação que ficará certamente para a história dos esports nacionais e que permite antever futuras conquistas assinadas pelo Team Project S.

Toda a ação pode ser revista no canal da Twitch em: https://www.twitch.tv/redbullpt.

A REAÇÃO DOS VICE-CAMPEÕES DO MUNDO:

LionClaw | Tiago Moreira Coelho \ 22 anos \ Estudante de Engenharia Informática \ Porto:

"Foi uma boa experiência, a Red Bull sabe organizar eventos e o Campus Clutch é o exemplo perfeito disso. Agradeço a oportunidade. Sinto que a vitória contra a Coreia foi o melhor momento da equipa. Sinto que estávamos no nosso auge".

Bati | Miguel de Campos Batista \ 22 anos \ Estudante de Ciência de Dados \ Cascais:

"Incrível, acho que foi uma experiência única e que nenhum de nós vai esquecer, são memórias que vamos levar para a vida toda, um pouco amargo por não termos ganho, mas feliz pela jornada que fizemos juntos! Claramente chegarmos à final mundial, e vermos todo o apoio que os portugueses nos deram".

jannyXD | João Daniel Candeias Costa \ 19 anos \ Estudante de Informática \ Aljustrel, Alentejo:

"A minha experiência no Red Bull Campus Clutch foi incrível, conheci pessoas magníficas, fortaleci amizades e acima de tudo diverti-me imenso. O nosso melhor momento no evento foi a vitória contra a Coreia do Sul".

k1zpawn | Ian Miguel de Freitas Rebelo \ 23 anos \ Estudante de Engenharia de Gestão de Sistemas de Informação \ Guimarães:

"Espetacular! Não estava à espera de conhecer tanta gente de vários países, e todos tão simpáticos e conversadores. Uma experiência única, adorei. O nosso melhor momento foi, sem dúvida, ter chegado à final, apesar de não termos ganho acho que fizemos um bom torneio".

Silenttt | Nuno Miguel Silva Rodrigues \ 19 anos \ Estudante de Engenharia Eletrónica e de Computadores \ Caldas da Rainha:

"A minha experiência no Red Bull Campus Clutch foi incrível, nunca me diverti tanto, foi pena termos perdido, mas acho que deixámos Portugal orgulhoso. O nosso melhor momento no evento foi sem dúvida termos ganho 13-0 numa final mundial, acho que mostrou o nosso nível individual e como equipa".