Nani aposta no mundo dos videojogos

Nani, internacional português campeão da Europa e capitão dos Orlando City, é um dos criadores e investidores da aplicação "ARKD World", a qual está já disponível para download, tanto na App Store como no Google Play. A aplicação dá aos seus utilizadores uma série de desafios e objetivos que devem superar enquanto realizam as suas corridas e atividades físicas.

A "ARKD World" foi criada pela empresa Reckless Company. Riera Machado, o fundador da empresa, foi colega de Nani nas camadas jovens do Sporting Clube de Portugal, tendo os dois conquistado juntos o título de campeões nacionais de juniores na temporada 2004-05.

Nani, 112 vezes internacional AA por Portugal, explicou o que o levou a embarcar neste projeto: "Sendo eu uma pessoa ligada à prática de exercício físico e com uma grande preocupação com a saúde e bem-estar, vi nesta aplicação uma forma de contribuir para a luta contra o sedentarismo, ao mesmo tempo que entro no mundo dos videojogos. Estou certo que a ARKD World irá ser uma forma divertida e motivante de as pessoas fazerem exercício físico", referiu Nani, que ajudou na criação dos próprios jogos da "ARKD World".

A "ARKD World" contém diversos jogos, com temáticas, percursos e distâncias diferentes, desde um jogo chamado "TimeAttack", na qual o utilizador corre contra o relógio, até outros mais descontraídos, nos quais se deve completar 5 quilómetros, sempre com o objetivo de encontrar e passar pelos checkpoints virtuais. No modo "TimeAttack", o utilizador tem ainda a possibilidade de desfrutar de um percurso personalizado e seguro dentro da sua zona geográfica. Esta aplicação foi criada com o intuito de motivar as pessoas a moverem-se e praticar exercício físico.

Assim que o jogador entra na aplicação tem a possibilidade de selecionar o "Practice Mode", e ser-lhe-ão dadas duas moedas para que possa experimentar os restantes desafios. Para estimular ainda mais o uso do "ARKD World", cada modo de jogo tem uma t-shirt exclusiva que os jogadores poderão desbloquear e, posteriormente, comprar para receber em sua casa.