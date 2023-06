NBA 2K23 é jogo do mês do PlayStation Plus

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia novos colecionáveis e prémios PlayStation® Stars que os fãs podem adquirir através da conclusão de desafios no NBA 2K23, disponível para transferência sem custos adicionais para os utilizadores do PlayStation® Plus até 03 de julho.

De 06 de junho a 03 de julho, todos os fãs que completarem os seguintes desafios ganharão automaticamente recompensas exclusivas:

50 pontos PlayStation® Stars: através do registo no PlayStation® Stars e início de um jogo no NBA 2K23.

Colecionável digital HoopStation: através do registo no PlayStation® Stars e completando os desafios propostos no NBA 2K23.

De 12 a 18 de junho, os jogadores mais experientes terão a oportunidade de participar num torneio especial NBA 2K23, onde não só poderão demonstrar as suas habilidades em campo, mas também terão a oportunidade de ganhar colecionáveis digitais exclusivos PlayStation® Stars, incluindo:

Colecionável digital NBA 2K23 de basquetebol azul e branco: será ganho pela participação no torneio.

Prémio MVP em versões metálicas: ouro para o primeiro lugar, prata para o segundo lugar e bronze para o terceiro e quarto lugares.

Para receber e resgatar os prémios, os jogadores terão de se registar no PlayStation® Stars. Todos os prémios estarão disponíveis através da PlayStation App logo após o fim do período do torneio.

Para se inscreverem no torneio, os jogadores deverão aceder ao jogo durante as datas ativas do evento, carregar em PlayStation® Tournaments e registar-se em qualquer torneio.

O PlayStation® Stars é o novo programa de fidelização com o qual os utilizadores da PlayStation® podem ganhar prémios simplesmente por jogarem e que pode ser acedido gratuitamente através da aplicação da PlayStation®. Os membros têm uma variedade de vantagens, incluindo acesso a campanhas divertidas, que são atualizadas e adicionadas com frequência. Os membros do PlayStation® Plus, como bónus, ganham pontos por comprarem na PlayStation™Store.