Nectar Interactive lança 'Gamify your Business'

A Nectar interactive lançou o programa Gamify Your Business com o qual vai ajudar na reativação económica das empresas, melhorando a sua eficiência interna e projeção no mercado. O confinamento social causado pela pandemia Covid-19 provocou sérias alterações a nível interno nas organizações e nos comportamentos dos consumidores. A marca da Bee Engineering, que potencia contextos empresariais pelo uso de técnicas de videojogos como Gamification e Advergames, aposta no relançamento do tecido empresarial português propondo soluções interativas, "fora da caixa" e muito boa relação custo-benefício.

Com a iniciativa Gamify Your Business, a Nectar Interactive disponibiliza-se para aferir as necessidades das empresas e propor soluções para o seu sucesso no desafiante contexto económico que vivemos. O processo é iniciado com uma reunião, agendada via https://www.nectar-interactive.com/gamify-your-business/ e que terá a presença de profissionais desta unidade da Bee Engineering.

As empresas que já perceberam o potencial de aplicar o conhecimento dos videojogos nos seus negócios têm optado por duas vertentes: a Gamification e os Advergames. As aplicações de Gamification transformam o negócio num jogo. Os seus objetivos reais são integrados numa aplicação gamificada em que estão presentes muitos elementos do mundo dos videojogos: narrativa; personagens; gameplay; objetivos; leaderboard; entre outros. Os Advergames são mini-videojogos com visual totalmente adaptado ao universo de uma marca. São intuitivos, criam grande envolvimento com os participantes e podem ser a peça chave de uma campanha digital.

Segundo André Santos, Product Manager da Nectar Interactive, "Numa altura em que o tempo de utilização de aplicações mobile aumenta significativamente, e em que o entretenimento ganha destaque, as empresas têm agora a oportunidade de se destacarem no mercado com abordagens inovadoras, que irão torná-las numa referência em termos de performance e relação com a sua audiência."

A Bee Engineering está empenhada em auxiliar o tecido empresarial português a superar os condicionamentos da pandemia Covid-19. Em março lançou o programa Tech Guidance, com o qual está a dar apoio especializado às empresas de forma a mais rapidamente se adaptarem ao trabalho remoto e à digitalização de serviços. Aceitou o desafio da CCIP e juntou-se ao programa "Retoma Portugal". Surge agora a iniciativa Gamify Your Business da Nectar Interactive, desenhada para os tempos de relançamento da economia.