Need For Speed Unboun: Primeiro olhar sobre Meetups e Side Bets

Hoje, a EA & Criterion lançou um novo vídeo de gameplay alargado Need for Speed™ Unbound que fornece a visão mais profunda da ação de alta octanagem que os jogadores podem esperar, bem como um primeiro olhar sobre os eventos Speed ??Race, incluindo Meetups e Side Bets.

Em Need for Speed Unbound, os meetups são uma cena subterrânea onde os jogadores podem encontrar-se com outros corredores de rua para mostrar o seu estilo, passeios personalizados e colocar o seu dinheiro arduamente ganho em jogo. Cada encontro dá aos jogadores a capacidade de organizar corridas, ganhar dinheiro para ganhar e explorar novas áreas de Lakeshore City. Os espectadores laterais também podem participar na corrida colocando Side Bets e colocando tudo em jogo pelo seu piloto favorito.

Need for Speed Unbound foi construído para a nova geração de tecnologia e contará com resolução 4K a 60 FPS pela primeira vez na série quando for lançado para a PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC a 2 de dezembro de 2022.