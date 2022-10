Need for Speed Unbound - Risk & Reward

A EA & Criterion lançou um novo trailer de gameplay Need for Speed™ Unbound que dá aos jogadores um olhar mais atento sobre o risco e a recompensa de construir Heat com todas as corridas nas ruas de Lakeshore. Assim que a polícia for chamada, os jogadores devem estar prontos para pressionar no pedal.

Em Need for Speed Unbound, os jogadores têm de correr riscos para chegar ao topo. Escolhe como e quando colocar tudo em jogo, seja a fazer grandes derivas na rua, superar os policias, ou a fazer apostas laterais com os teus próprios ganhos contra corredores rivais. O tempo é dinheiro, por isso os jogadores têm de encontrar a maneira mais rápida de ganhar dinheiro suficiente para entrar nas eliminatórias semanais e chegar à derradeira corrida de Lakeshore, o Grand.

Need for Speed Unbound foi construído para a nova geração de tecnologia e contará com resolução 4K a 60 FPS pela primeira vez na série quando for lançado para a PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC a 2 de dezembro de 2022.