Need for Speed Unbound: Moda chega em força no jogo... e no mundo real

Nas ruas movimentadas de Lakeshore, o estilo não é apenas um vibe, é uma forma de vida. Need for Speed™ Unbound irá expander a energia e personalidade da franquia através de uma série de parcerias entre a Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA), a Criterion Games™ e alguns dos inovadores de moda mais influentes do mundo. Marcas pioneiras como Palace Skateboards, Versace, Puma, Namilia, Danielle Guizio, ALPHA Industries, AWGE, Born x Raised, Brain Dead, Champion, EDWIN, FILA, GCDS, KHRISJOY, MKI MIYUKI ZOKU, NAPAPIJIRI, Vans entre outras irão trazer à vida à sua visão de estilo para os fãs descobrirem em Need for Speed Unbound – com lançamento mundial a 2 de dezembro.

Os colaboradores de moda de Need for Speed Unbound foram cuidadosamente selecionados pelo director de moda do jogo - e editor responsável pela revista cultural do Reino Unido, Wonderland - Toni-Blaze Ibekwe. "Need for Speed Unbound apresenta uma identidade visual real, uma onde os jogadores podem ser iguais a si próprios, e verem o seu estilo representado no jogo", disse Ibekwe. "Com estas parcerias, estamos a encurtar a distância entre IRL e conteúdo digital, e a minha maior esperança é que os fãs adotem uma Liberdade para se expressarem através da roupa e aplicar algumas das suas escolhas mais ousadas no jogo, na vida real."

Palace, Versace, Puma, Namilia e Danielle Guizio vão trazer as suas marcas icónicas até à experiência Need for Speed Unbound através de colaborações à medida que demonstram cada um dos seus estilos e vão além de roupa licenciada para os jogadores.

Palace: Para os corredores que marcam as tendências nas ruas de Lakeshore City, o Need for Speed Unbound Palace Edition ciado em colaboração com a Palace Skateboards fornece uma variedade de veículos personalizados, acessórios e decorações para quitarem os seus veículos e as suas personagens.

Versace: Uma casa de moda icónica não precisa apresentações, Versace vai trazer o seu estilo prestigiante até Need for Speed Unbound através de Rival, Medusa, no jogo, que trazem a energia da rebeldia feminina e glamour da Versace à vida com 10 peças de roupa no jogo, desde casacos até ténis.

Puma: Um parceiro antigo da franquia Need for Speed e sinónimo de "Forever Faster," a Puma traz a velocidade com o seu Rival Racer Chase no jogo que roda num Porsche 911 GT3 RS especialmente forrado a Puma. Os jogadores podem pôr as suas mãos em outros 13 other items no jogo exclusivos da Puma incluindo calças, hoodie e casaco. Uma cápsula de coleção especial de calçado e roupa no mundo real Puma x Need for Speed Unbound também estará disponível mais tarde.

Namilia: Conduzido pelo espírito revolucionário da cultura jovem e celebração da liberdade e identidade pessoal, Namilia terá uma seleção de seis items no jogo, desde um casaco a um espartilho. A cápsula de coleção Namila x NFS conta com acessórios exclusivos que serão revelados mais perto do lançamento do jogo.

Danielle Guizio: Uma marca de luxo que reflete a a subcultura da cidade de Nova Iorque, a colaboração com GUIZIO irá apresentar a rival no jogo Harlow que faz a sua entrada num Chevrolet Corvette Stingray especialmente decorado com os motivos icónicos da marca. Os jogadores vão também poder arrecadar cinco peças exclusivas da GUIZIO no jogo da sua coleção de pronto a vestir.

Os jogadores também vão poder vestir as suas personagens no jogo com material de ALPHA Industries, AWGE, Born x Raised, Brain Dead, Champion, EDWIN, FILA, GCDS, KHRISJOY, MKI MIYUKI ZOKU, NAPAPIJIRI, Vans entre outros.

"A franquia Need for Speed começa a ser casa de marcas de topo pioneiras que estão a moldar a cutlura de forma ativa," disse Kieran Crimmins, diretor criativo da Criterion Games. "Com Need for Speed Unbound, quisemos aumentar o caráter ao criarmos um universo verdadeiramente autêntico que não representa apenas os nossos jogadores mas também cria oportunidades para poderem interagir e experimentar estas marcas reconhecidas de uma forma completamente nova. Estas parcerias são apenas o início, e mal podemos esperar para partilhar os destalhes de ainda mais parceiros nas próximas semanas."

Os parceiros de moda de Need for Speed Unbound que trazem o seu estilo e roupas únicos até às ruas de Lakeshore City disseram:

Mathias Wendholt, Diretor de Marketing da PUMA Motorsport, PUMA: "Desde 1985 que a PUMA tem feito parte do mundo do desporto motorizado, sempre guiada por um compromisso em criar produtos inovadores para as melhores equipas de corridas no mundo e para os seus fãs. A nossa integração com o NFS continua esta aproximação ao mundo digital, onde sempre procurámos trabalhar com as marcas mais entusiasmantes, dando aos consumidores a oportunidade de vestir a nossa marca num ambiente digital e podermos mostrar que a PUMA Motorsport também é FOREVER.FASTER online."

Nan Li, Fundadora, Namilia: "O estilo de corrida sempre esteve na essência da identidade de marca da NAMILIA, fundindo roupa de alta performance com a moda de topo, cultura pop e estilo de clubes. Como um dos jogos lendários do género de corridas, Need For Speed tem sido bastante influente em manter o aspecto das corridas moderno e inovador. Adoramos ver os nossos designs num formato digital usável uma vez que a realidade virtual e as animações 3D conduzem o futuro da moda. Todas as peças no jogo estão disponºiveis em IRL, o que torna esta colaboração Namilia x NFS numa junção perfeita. Enquanto cliente, não irás apenas sentir uma imponência em vestir a tua personagem no jogo com roupa Namilia, mas poderás também transpor essa mesma confiança para o teu dia-a-dia."

Danielle Guizio, Fundadora, GUIZIO: "Ao crescer, o gaming foi onde a minha natureza competitiva foi formada e ainda hoje é importante. O sentimento de querer ganhar a todo o custo nunca desapareceu. Esta colaboração transforma o sonho de quando era criança em realidade – não apenas ter o meu próprio carro no jogo mas também o facto de haver mais representação feminina na indústria dos videojogos. Essa personalização que estava em falta chega começa agora a surgir."

Need for Speed Unbound coloca os jogadores de todo o mundo no lugar do conductor da sua fantasia de corridas à medida que ultrapassam a polícia e provam que têm o que é necessário para ganhar o The Grand, o derradeiro desafio de condução de Lakeshore. O jogo conta com um estilo de visual único e novo que mistura elementos de street art com os carros com o ar mais realista de sempre na história da série.

Need for Speed Unbound e Need for Speed Unbound Palace Edition estarão disponíveis a 2 de dezembro de 2022 para PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC através de EA app, Origin, Steam e Epic Game Store a partir de €69.99 e €79.99 respetivamente*.