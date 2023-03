Need for Speed Unbound Volume 2 corre para as consolas e PC hoje

Rasga as ruas com a nova atualização de Need™for Speed Unbound! Esta terça-feira, a EA e a Criterion Games lançaram Need for Speed Unbound Volume 2, o primeiro de uma série de atualizações pós-lançamento que oferecem aos jogadores novas maneiras de comparar e competir em Lakeshore Online, e ainda mais oportunidades de arriscar tudo por recompensas.

Para comemorar o lançamento, a EA e a Criterion lançaram um novo trailer com um olhar emocionante sobre o novo conteúdo.

Em Need for Speed Unbound Volume 2, os jogadores agora têm acesso a novos recursos e recompensas - incluindo novos passeios, adesivos, efeitos de condução, cosméticos e muito mais. O Volume 2 também oferece novas maneiras de competir com desafios diários, uma variedade de novas listas de reprodução, eventos e o novo DLC Keys to the Map. Seja uma emocionante perseguição policial pelas ruas, a correr em contrarrelógio em eventos Hot Laps ou a união entre amigos para ajudar a derrubar o Heat da tua cauda, os jogadores devem aproveitar ao máximo cada volta para provar que têm o que é preciso para correr pelas ruas de Lakeshore.

Uma lista de todo o conteúdo empolgante de Need for Speed Unbound Volume 2 pode ser encontrada abaixo:

Novas maneiras de ir para as ruas: desfruta de uma infinidade de conteúdo adicional, incluindo eventos de resistência e novas corridas de rumble. Os jogadores agora podem provocar policias em emocionantes perseguições multiplayer de alta velocidade com a ajuda de amigos, ou virar o jogo para jogar contra eles para ganhar as maiores recompensas.

Mais maneiras de jogar: compete em 40 novos desafios, incluindo 3 novos desafios diários para ganhar recompensas, incluindo XP e Bank, os jogadores também podem enfrentar novos circuitos Hot Laps para uma intensa corrida de 30 segundos enquanto correm em contrarrelógio para ganhar novos conteúdos de recompensa. Novos eventos de listas de reprodução injetam ainda mais variedade na mistura; completa Playlists para ganhares grandes recompensas, incluindo um Rare Custom Lotus Emira Balmain Edition.

Recompensas: Os jogadores podem mostrar o seu estilo nas ruas de Lakeshore com novos efeitos de condução, poses, autocolantes e muito mais.