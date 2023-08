Need for Speed Unbound Volume 4 está no ar

Pilotos, é hora de celebrar as ruas com Need for Speed™ Unbound Volume 4! Hoje, a EA e a Criterion Games lançaram Need for Speed Unbound Volume 4, a mais recente queda na série de atualizações pós-lançamento do título, Volume 4 celebra os 75 anos da Porsche com novos eventos temáticos, cosméticos e personalizações emocionantes, oferece aos jogadores a oportunidade de ganhar o Porsche personalizado mais selvagem que as ruas já viram, um Porsche Taycan Turbo S (2022) totalmente elétrico.

O Volume 4 também convida os jogadores a juntarem-se à perseguição e a ultrapassarem o seu limite em novos Linkups, eventos "Impulsionados" e Desafios Diários e Semanais para terem a oportunidade de ganhar XP e novas viagens. Volume 4 introduz uma nova velocidade gratuita Pass, que traz 75 fileiras de novos cosméticos e personalizações gratuitas. O Legendary Custom Porsche 911 Carrera S (1997) está em disputa para aqueles que ultrapassam a posição 50.

Os jogadores também poderão conferir novas listas de reprodução Gauntlet, que oferece a emoção final das corridas de rua enquanto os policias se juntam à perseguição. Superar os policiais mais determinados em Lakeshore vai render grandes recompensas – mas se eles forem apanhads, eles voltarão para casa de mãos vazias. Os jogadores também podem encontrar novos conteúdos premium na loja, incluindo o Hip Hop Origin Swag Pack*, que é a celebração definitiva do street style e honra as raízes do hip hop com o Legendary Custom Mercedes-AMG G 63 (2017) e muito mais.

De 24 a 27 de agosto, jogadores d Xbox em todo o mundo com uma assinatura Live Gold ou uma assinatura Game Pass Ultimate podem fazer parte da perseguição e jogar NFS Unbound gratuitamente** como parte do Xbox Free Play Days.

Uma lista de todo o conteúdo empolgante em Need for Speed Unbound Volume 4 pode ser encontrada abaixo:

· Comemora os 75 anos da Porsche: Need for Speed Unbound Volume 4 celebra os 75 anos da Porsche com novos e emocionantes eventos temáticos, cosméticos e personalizações. Os jogadores podem dirigir-se à Kennedy Test Track para a rasgar numa lista de reprodução exclusiva do 75º aniversário da Porsche e esmagar desafios baseados em acrobacias em Linkups. Além disso, termina a Porsche Playlist três vezes para ganhares um Porsche Taycan Turbo S totalmente elétrico (2022).

· Gauntlet Playlists: Em novas Gauntlet Playlists, os jogadores vão precisar de flexionar as suas melhores habilidades para superar a polícia mais determinada em Lakeshore. Se forem apanhados pelos policias os jogadores vão perder a hipótese de ganharem recompensas, mas se eles conseguirem quebrar o campo e chegar ao final da rota, eles ganharão grandes prémios de Bank e XP.

· Novo FREE Speed Pass: Volume 4 apresenta um Speed Pass atualizado de 75 níveis, que oferece itens gratuitos para os jogadores agitarem as ruas. Corre através do Speed Pass rank 50 para ganhares o Porsche Legendary Custom 911 Carrera S (1997) mais selvagem que Lakeshore já viu.

· Ainda mais maneiras de jogar: os jogadores agora podem entrar nos eventos "Boosted" em Lakeshore Online. Listas de reprodução e Linkups tornar-se-ão inesperadamente e por um tempo limitado, Boosted, dá aos jogadores recompensas adicionais quando estes competirem. Os jogadores também podem experimentar 7 novos locais de Linkup, incluindo a Kennedy Test Track e a Griffith Construction; e agora são capazes de encaminhar rapidamente para Linkups. O Volume 4 também introduz um novo conjunto de 20 Desafios Diários, além de 15 novos Desafios One Shot, bem como um conjunto atualizado de 39 Desafios Semanais, para ganhar XP e Bank.

· Loja no jogo: Dirige-te à loja do jogo para comprares 3 novos packs de conteúdo de cosméticos e personalização premium*, que incluem novos carros, cosméticos, efeitos de condução e muito mais. Além disso, os membros do EA Play podem verificar a sua garagem para encontrar o neon elétrico 25th Anniversary Legendary Custom Lamborghini Countach LPI 800-4 (2021) e esperar como recompensa.

· Hip Hop Origins Swag Pack: Sai à rua no Legendary Custom Mercedes-AMG G 63 (2017) e celebra as origens do Hip Hop com o novo Hip Hop Origin Swag Pack. Este pack premium contém uma incrível gama de itens com design exclusivo, incluindo um pack de roupas, máscara Doberman, um efeito de condução, uma buzina exclusiva e muito mais por 14,99€.

· Need for Speed™ Unbound - Lotus Exige S Legendary Custom Pack: Disponível por 9,99€ este pack oferece aos jogadores o Legendary Custom Lotus Exige S (2006) (bodykit personalizado e livery) E um aumento de Speed Pass de 10 níveis, que recompensará os jogadores com 10 novos itens cosméticos ou de personalização emocionantes.

· Need for Speed™ Unbound - Vol. 4 Customs Pack: Este pacote está disponível por 5,99€ e dá aos jogadores 3 novas construções personalizadas exclusivas: Eddie's NISSAN Skyline GT-R V·spec (1993) - Need for Speed™ Underground, Rachel's NISSAN 350Z (2008) - Need for Speed™ Underground 2, e Joe's Polestar 1 (2020) - Need for Speed™ Heat.

· Need for Speed™ Heat Gift: Os jogadores que possuem Need for Speed™ Heat e compram Need for Speed™ Unbound receberão um presente exclusivo de boas-vindas, o McLaren F1 (1994) estará pronto e à espera deles na garagem quando chegarem.

Need for Speed™ Unbound foi construído para a nova geração de tecnologia e apresenta resolução 4K a 60 FPS pela primeira vez na série. Volume 4 será lançado a 16 de agosto para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.