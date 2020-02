Netflix aposta forte em série da franquia Resident Evil

Na semana passada, neste mesmo espaço, dávamos-lhe conta de que God of War, popular saga do universo do Gaming, irá em breve ter direito a uma série no Netflix, seguindo o legado de The Witcher, que também foi aposta para uma série na popular plataforma de streaming. Desta vez regressamos à carga para anunciar que Resident Evil também será alvo de uma série televisiva no Netflix, muito provavelmente composta por 8 episódios de 60 minutos cada.

De acordo com as informações veiculadas na imprensa especializada, as gravações da série deverão arrancar em junho de 2020 e estarão a carga da produtora alemã Constantin Film. Muito provavelmente deverão acontecer na África do Sul, que servirá de palco para a intensa trama.

Por agora não se sabe o quão fiel à narrativa da saga dos videojogos será esta série, mas teremos certamente pela frente um produto de sucesso, tendo em conta a forma como as pessoas tendem a consumir este tipo de propostas televisivas baseadas em videojogos.

Recorde-se que o primeiro Resident Evil foi lançado em 1996, para Playstation 1, e de lá para cá já teve uma série de sequelas, para além de um total de seis de filmes, sempre protagonizados pela atriz Milla Jovovich. De resto, os dados mais recentes indicam que se trata da franquia de filmes baseada em videojogos mais bem sucedida em termos de ganhos de bilheteira.

Destaque também para o facto de Resident Evil 7: Biohazard, lançado em 2017, ter sido o primeiro título da franquia a utilizar a vanguardista tecnologia de Realidade Virtual. E foi um sucesso absoluto... A versão para PlayStation VR foi destacada por aumentar de forma exponencial o envolvimento do jogador na ação, que assim se sentia literalmente dentro da história. Tendo em conta que se trata de um jogo de terror, foram muitos os que ‘passaram mal’ depois de embarcarem na ambiciosa aventura.

Agora aguarda-se por mais um sucesso, desta vez televisivo...