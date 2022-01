NHL 22: As primeiras equipas femininas jogáveis chegaram

A EA SPORTS apresentou oficialmente equipas femininas jogáveis e listas completas à NHL 22 pela primeira vez com a inclusão da IIHF (Federação Internacional de Hóquei no Gelo) equipas femininas e do Campeonato do Mundo na mais recente atualização de patch. A partir de hoje, os jogadores podem tomar o gelo com ícones femininos como Marie-Philip Poulin da Team Canada e Natalie Spooner; Hilary Knight e Kendall Coyne-Schofield, da Team USA, e muitas mais em vários modos.

"Foi um privilégio calçar os meus patins digitais pela primeira vez na NHL 22- e fazê-lo enquanto jogo pelo meu país torna tudo ainda mais surreal", disse a capitã da Equipa Canadá, Marie-Philip Poulin. "A representação importa, e estou feliz que todas as jovens que pegam num comando para jogar NHL 22 possam sentir que o hóquei também é um desporto para elas."

O Campeonato Do Mundo masculino da IIHF também é agora jogável como parte desta última atualização. Dezasseis equipas internacionais masculinas e dez equipas femininas internacionais foram adicionadas à NHL 22, cada uma das quais é jogável em diversos modos de jogo, incluindo Play Now, Online VS, Threes Now e Shootout, juntamente com os respetivos modos do Campeonato do Mundo. As equipas masculinas e femininas da IIHF seguem a introdução do prestigiado Campeonato Mundial júnior da IIHF, que foi adicionado no mês passado ao lado de várias federações, logotipos e uniformes disponíveis no Ultimate Team e World of Chel.

"A introdução deste último conteúdo da IIHF à NHL 22 continua a evolução da franquia para refletir a crescente diversidade da sua base de fãs", disse Sean Ramjagsingh, VP e GM, EA SPORTS. "Estamos tão orgulhosos de mostrar este talento estelar de todo o mundo — e em particular, as equipas internacionais femininas — enquanto fazem a sua estreia em Chel."

Estas atualizações chegam pouco depois da estreia no mais recente episódio da série digital Breaking Ice,uma colaboração entre a EA SPORTS e o UNINTERRUPTED Canada que perfis da diversidade no hóquei. O episódio, que conta com membros das Equipas Nacionais Femininas canadianas e americanas que discutem o seu trabalho para criar mudanças duradouras e significativas no mundo do desporto.