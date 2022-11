NHL 23: Mighty Ducks 'voam' para o jogo

Em jeito de celebração do lançamento na vida real do The Mighty Ducks, NHL 23 terá conteúdo exclusivo no jogo - uma variedade de skates, camisolas e um ICON choice pack através da atualização "Fly Together", em parceria com a Adidas. A começar hoje, os jogadores podem descarregar items cosméticos gratuitos nos modos World of Chel e Hockey Ultimate Team do NHL 23 até ao 2 de Janeiro de 2023.

Até lá, os jogadores podem receber os seguintes items no jogo e poderão também adquirir o ICON Choice Pack que conta com jogadores lendários da NHL:

Items no jogo:

WOC Mighty Ducks Jersey

WOC Hawks Jersey, the Mighty Ducks’ infamous rival team

WOC Mighty Ducks Ultraboost Skates

WOC Hawks Ultraboost Skates

HUT Mighty Ducks Jersey

HUT Hawks Jersey

Jogadores ICON Choice Pack:

Andy McDonald

Teemu Selanne

Francois Beauchemin

Saku Koivu

Scott Niedermayer

Jean Sebastien Giguere