Nintendo: Animal Crossing é o jogo que mais rapidamente vendeu na Europa

Um ano após ter sido lançado na Nintendo Switch, Animal Crossing: New Horizons torna-se no jogo da Nintendo que mais unidades vendeu na Europa, no seu primeiro ano de vida.

Desde o se lançamento, a 20 de março de 2020, mais de 7 milhões de cópias do jogo foram vendidas em todo o continente*. Mais de um terço dos mais de 20 milhões de proprietários da Nintendo Switch, na Europa, já criaram o seu próprio retiro numa ilha em Animal Crossing: New Horizons, uma tendência que não parece estar a abrandar, com novos jogadores a juntarem-se à diversão todos os dias.

"Estamos muito gratos por Animal Crossing: New Horizons ter sido abraçado por tantos jogadores em toda a Europa", referiu o presidente da Nintendo da Europa, Stephan Bole. "A série Animal Crossing tem sido muito popular na Europa e o seu contínuo crescimento deve-se ao amor dos fãs por esta série única."

Em Animal Crossing: New Horizons os jogadores começam a sua nova vida numa ilha deserta, vivendo entre animais residentes, reunindo materiais para produzir ferramentas e móveis e levando uma vida despreocupada, à sua maneira. Com o tempo, os jogadores podem transformar uma ilha quase deserta numa vibrante comunidade, adaptando a paisagem com rios e cascatas, decorando o exterior das suas residências de forma a criar sítios idílicos. A ilha muda com as estações: conforme o inverno muda para a primavera, os jogadores dão de caras com diferentes tipos de insetos e peixes, e eventos regulares dão aos jogadores motivos para continuar a voltar. Os amigos podem visitar as ilhas uns dos outros através da vertente online** e enviar presentes e mensagens uns aos outros.

Ao longo do tempo várias atualizações gratuitas trouxeram ao jogo conteúdo adicional, incluindo eventos específicos a épocas, lojas extra e a capacidade de mergulhar no oceano. As atualizações mais recentes adicionaram roupas e móveis temáticos após o 35º aniversário de Super Mario Bros., bem como novas personagens com a empresa Sanrio, acessíveis através da digitalização de cartões amiibo que serão lançados na Europa na próxima semana. As atualizações de software continuarão durante o segundo ano do jogo.

Os jogadores que quiserem mostrar as suas ilhas terão uma nova maneira de o fazer, com o site Animal Crossing: New Horizons Island Tour Creator****, que será lançado a 24 de março. Ao enviar imagens ou videoclipes da sua ilha os jogadores podem criar um póster ou trailer das vistas panorâmicas da sua ilha e das suas principais atrações e partilhá-lo com o mundo.