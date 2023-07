Nintendo confirmada no Lisboa Games Week

A Lisboa Games Week tem o prazer de anunciar que a NINTENDO estará presente na próxima edição do Lisboa Games Week que decorre na FIL entre 23 e 26 de Dezembro, com a promessa de muita diversão e surpresas para os fãs de videojogos.

A NINTENDO, conhecida mundialmente por criar experiências de jogo inovadoras e divertidas, trará para o Lisboa Games Week, os jogos: "Everybody 1-2-Switch", "Mario Kart 8 Deluxe" & "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", oferecendo a todos os visitantes a oportunidade de testar e jogar estes títulos durante o evento, numa experiência única e emocionante.

O Lisboa Games Week lançará em breve uma série de conteúdos especiais, através das suas redes sociais, onde será possível ficar a conhecer em primeira mão muitas das últimas novidades do mundo dos videojogos, incluindo uma reportagem sobre o recente lançamento do jogo "Everybody 1-2-Switch".

De destacar que a NINTENDO e o Lisboa Games Week vão promover um "giveaway" onde serão oferecidas uma consola Nintendo Switch e um jogo "Everybody 1-2-Switch". Esta acção é dedicada às comunidades que seguem as redes sociais do Lisboa Games Week.

Promovido pela Fundação AIP, o Lisboa Games Week realiza-se na FIL, no Parque das Nações em Lisboa, de 23 a 26 de Novembro. É o maior evento de videojogos de Portugal, reunindo jogadores, criadores e entusiastas de todo o país. Reúne igualmente, os maiores nomes da indústria de videojogos e oferece aos visitantes a oportunidade de experimentar os últimos lançamentos, participar em torneios e conhecer os criadores dos seus jogos favoritos.