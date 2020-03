Nintendo Direct Mini: Foco na Switch!

Na última apresentação Nintendo Direct Mini, a Nintendo destacou uma vasta quantidade de jogos que serão lançados para a Nintendo Switch durante o ano de 2020 – alguns dos quais disponíveis já a partir de hoje! Os jogos apresentados incluem aventuras RPG que decorrem em vastos mundos como Xenoblade Chronicles: Definitive Edition e BRAVELY DEFAULT II; séries clássicas como Borderlands, XCOM 2 e BioShock, que fazem a sua estreia numa consola Nintendo; versões reinventadas de clássicos aclamados pelo público, como Burnout Paradise Remastered e Panzer Dragoon: Remake; assim como títulos ideais para jogadores tanto ocasionais quanto veteranos, como Good Job!, 51 Worldwide Games e Animal Crossing: New Horizons.

A apresentação Nintendo Direct Mini também revelou vários conteúdos para jogos disponíveis atualmente na Nintendo Switch, como a atualização gratuita para Ring Fit Adventure, mais detalhes acerca dos futuros conteúdos adicionais pagos para Pokémon Sword e Pokémon Shield, assim como a novidade de que o primeiro lutador incluído no Fighters Pass Vol. 2 de Super Smash Bros. Ultimate provém da série ARMS.

Para assistir à apresentação Nintendo Direct na íntegra, visite https://www.nintendo.pt/nintendo-direct Alguns dos destaques revelados no vídeo incluem:

Já disponíveis!

Good Job!: Neste hilariante jogo de quebra-cabeças e ação da Nintendo, os jogadores têm de levar a cabo tarefas tão hilariantes quanto desafiantes numa empresa para que o trabalho fique feito… custe o que custar! Good Job pode ser jogado por uma ou duas pessoas em cooperação* e chega à Nintendo eShop da Nintendo Switch ainda hoje.

MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order Expansion Pass – Conjunto 3: O Doctor Doom enfrenta a famosa família de super-heróis da Marvel no terceiro conjunto de conteúdos adicionais do Expansion Pass de MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: Fantastic Four: Shadow of Doom, disponível para a Nintendo Switch ainda hoje. Este conjunto adiciona os Fantastic Four e o Doctor Doom como personagens jogáveis numa nova história. O Expansion Pass**, que também inclui os conjuntos 1 e 2, pode ser adquirido na Nintendo eShop.

Atualização para Ring Fit Adventure: Ring Fit Adventure recebe ainda hoje uma atualização gratuita, que inclui o novo modo Rhythm Game, uma voz feminina para o companheiro do jogador, a opção de alterar a voz no jogo e mais. No modo Rhythm Game, os jogadores terão de mover o corpo acompanhando o ritmo de várias faixas musicais de Ring Fit Adventure, assim como de algumas oriundas de vários jogos populares da Nintendo, como Super Mario Odyssey, Splatoon 2 e The Legend of Zelda: Breath of the Wild. A atualização estará disponível a partir de hoje.

Shinsekai: Into the Depths: Neste título de exploração marítima, os jogadores terão de angariar materiais para melhorarem o seu equipamento, fabricarem objetos e mergulharem ainda mais profundamente no abismo. Enquanto exploram ambientes cada vez mais hostis, terão de prestar atenção aos níveis de oxigénio e pressão. Shinsekai: Into the Depths mergulha ainda hoje na Nintendo Switch.

Panzer Dragoon: Remake: Neste clássico reinventado, os jogadores terão de comandar o Blue Dragon ao longo de paisagens deslumbrantes e combater criaturas gigantescas e naves letais através de uma opção de controlo de 360º e fixação no alvo. Panzer Dragoon: Remake estará disponível primeiro para a Nintendo Switch como exclusivo temporário para consolas já hoje.

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy: Junte-se à Academia Jedi do Luke Skywalker para aprender as técnicas da Força! Os jogadores podem personalizar o seu aspeto e participar em combates online para até 16 jogadores. Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy chega à Nintendo Switch já hoje.

Lançamentos em 2020

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition: O jogo Xenoblade Chronicles original, que marcou a estreia do famoso herói Shulk, chega à Nintendo Switch com um novo epílogo, Xenoblade Chronicles: Future Connected. Para além de os gráficos terem sido reformulados, a versão definitiva deste RPG joga-se melhor do que nunca na Nintendo Switch. A interface de combate e os menus são fáceis de ler e utilizar. Além disso, algumas das músicas foram remasterizadas ou remisturadas. Agora pode mergulhar a fundo na magnanimidade de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition quando chegar à Nintendo Switch a 29 de maio. No mesmo dia, estará igualmente disponível a edição de colecionador de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, composta por um livro com 250 páginas recheadas de paisagens deslumbrantes, um SteelBook, um disco de vinil com a Monado impressa na sua capa e um póster. O jogo já está disponível para download antecipado na Nintendo eShop e os primeiros compradores receberão Pontos de Ouro no valor de 5% da quantia paga.

Animal Crossing: New Horizons: Agora que Animal Crossing: New Horizons já está disponível na Nintendo Switch, o primeiro evento sazonal está prestes a chegar. Entre 1 e 12 de abril, os residentes da ilha podem participar no Bunny Day para encontrarem os ovos escondidos pelo Zipper, o coelho que visita as ilhas, e fabricar objetos especiais com eles. A próxima atualização gratuita será lançada no final de abril, adicionando o evento Earth Day. Siga a conta oficial de Animal Crossing no Twitter para ficar a par de todas as novidades e atualizações do jogo.

Expansion Pass de Pokémon Sword e Expansion Pass de Pokémon Shield: Com o Expansion Pass de Pokémon Sword e o Expansion Pass de Pokémon Shield, a vasta ilha no mar, a Isle of Armor, e a paisagem gelada conhecida como a Crown Tundra passarão a estar acessíveis na região de Galar. Na Isle of Armor, existe um dojo para batalhas de Pokémon em que os treinadores se reúnem para treinar técnicas. Ao treinarem neste dojo, os jogadores receberão o Legendary Pokémon Kubfu das mãos do mestre Mustard. Através do treino com o Kubfu, receberão permissão para desafiar as Towers of Two Fists na Isle of Armor e, assim que conquistarem uma das duas torres, o Kubfu evoluirá para o Urshifu. Para além de novas peças de roupa e penteados, cada Expansion Pass também inclui decorações, efeitos e molduras para os cartões de liga dos jogadores. A primeira parte dos conteúdos do Expansion Pass de Pokémon Sword e do Expansion Pass de Pokémon Shield – The Isle of Armor – estará disponível no final de junho. Posteriormente serão disponibilizadas mais informações sobre a segunda parte do Expansion Pass de Pokémon Sword e do Expansion Pass de Pokémon Shield – The Crown Tundra. O Expansion Pass de Pokémon Sword e o Expansion Pass de Pokémon Shield, que incluem as partes The Isle of Armor e The Crown Tundra dos conteúdos adicionais à medida que vão sendo disponibilizadas, podem ser adquiridos na Nintendo eShop por €29,99 cada.*

BRAVELY DEFAULT II: Nesta sequela de BRAVELY DEFAULT, quatro novos Heroes of Light embarcam numa missão épica e gloriosa sob a orientação dos cristais elementares. Tal como no primeiro jogo, BRAVELY DEFAULT II inclui um sistema de combates que privilegia a estratégia e no qual os jogadores terão de decidir quando atacar (Brave) ou defender-se e aguardar pelo momento certo para agir (Default). Com impressionantes cenários para explorar e novas ocupações para empreender, algumas das quais podem até ser combinadas, BRAVELY DEFAULT II é mais um RPG épico a fazer parte do extenso catálogo de jogos para a Nintendo Switch. Ainda hoje será disponibilizada uma demo gratuita.

Uma panóplia de jogos da 2K: 29 de maio marca a chegada de vários jogos da editora 2K à Nintendo Switch, incluindo o clássico de ficção científica XCOM 2 Collection – composto pelo jogo XCOM 2, quatro conjuntos de conteúdos adicionais e a expansão War of the Chosen – assim como Borderlands Legendary Collection, que inclui o jogo Borderlands original, a sua sequela, Borderlands 2, e a sua "pré-sequela", Borderlands: The Pre-Sequel. A 2K irá também trazer a sua aclamada série BioShock à Nintendo Switch, com BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered e BioShock Infinite: The Complete Edition, bem como BioShock: The Collection, que engloba os três títulos BioShock numa única versão.

Super Smash Bros. Ultimate: O primeiro lutador do Fighters Pass Vol. 2 de Super Smash Bros. Ultimate Fighters a juntar-se aos combates será proveniente de ARMS da Nintendo Switch! O lutador será anunciado e disponibilizado em junho.

51 Worldwide Games: Os jogos "Four-in-a-row", "Mancala", "Slot Cars", "Sliding Puzzle" e "Texas Hold’em" são apenas alguns dos 51 jogos oriundos dos quatro cantos do mundo incluídos em 51 Worldwide Games. Alguns destes permitem jogar com outras pessoas, incluindo opções para até quatro participantes em modo de jogo local *** ou online****. 51 Worldwide Games chega à Nintendo Switch a 5 de junho. O jogo já está disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop e os primeiros compradores receberão Pontos de Ouro no valor de 5% da quantia paga.

Burnout Paradise Remastered: Dez anos depois, o clássico jogo de corridas de alta cilindrada está de volta nesta versão remasterizada. Recheado de velocidades vertiginosas, acrobacias aéreas e, acima de tudo, quantidades surreais de destruição automóvel, Burnout Paradise Remastered prepara-se para queimar borracha na Nintendo Switch em 2020.

Fuser: Neste jogo de ritmo da Harmonix, a equipa responsável por Rock Band, os jogadores terão de assumir o papel de um DJ. Fuser chega à Nintendo Switch no outono.

King’s Bounty II: Desde 1990 que a série King’s Bounty tem influenciado a evolução dos RPG na Europa. Nesta nova sequela, a série está de volta com um novo aspeto e uma nova abordagem. Em King’s Bounty II, os gráficos são mais realistas, as escolhas no jogo contam mais do que nunca e o novo sistema de desenvolvimento de personagens atribui a estas novos conceitos de ética e afinidade. King’s Bounty II chega à Nintendo Switch no inverno de 2020.

Ninjala: Neste jogo de instalação gratuita, até oito jogadores** terão de combater para amealhar pontos e obter a vitória. No papel de ninjas, os jogadores podem acelerar pelos cenários, disfarçar-se e fazer uso de um arsenal de técnicas, como martelos pesados, catanas devastadoras e ioiós táticos, para cimentar a sua supremacia em batalhas de todos contra todos ou trabalhar em equipa em partidas de quatro contra quatro. Ninjala infiltra-se na Nintendo Switch a 27 de maio.

Catherine: Full Body: O insólito jogo de quebra-cabeças, ação e aventuras está prestes a chegar à Nintendo Switch na forma de Catherine: Full Body, uma recriação do jogo original. Nele, os jogadores terão de escalar torres de blocos e mergulhar numa história intensa, adulta e arrebatadora. Catherine: Full Body chega à Nintendo Switch a 7 de julho.

Star Wars Episode I: Racer: Assuma o volante de um pod racer e alcance o pódio em Star Wars Episode I: Racer, disponível em breve para a Nintendo Switch.

Nos próximos meses, chegarão ainda mais jogos à Nintendo Switch, incluindo Saints Row IV: Re-Elected (27 de março), Trials of Mana (24 de abril), The Elder Scrolls: Blades (primavera de 2020), Minecraft Dungeons (primavera de 2020), Warhammer 40,000: Mechanicus (maio), MR. DRILLER DrillLand (25 de junho), The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (30 de junho) e Vigor (outono).