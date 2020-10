Nintendo Direct Mini: Partner Showcase revela novidades

Na última Nintendo Direct Mini: Partner Showcase deste ano, a Nintendo revelou informações sobre uma variedade de jogos desenvolvidos por parceiros da Nintendo que se preparam para chegar à Nintendo Switch, incluindo da SQUARE ENIX, Remedy Entertainment, Koei Tecmo Games e HAL Laboratory. Em destaque na apresentação estiveram títulos altamente antecipados, como a sequela do RPG Bravely Default, BRAVELY DEFAULT II; o jogo de simulação de vida na quinta STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town; o jogo de ação e aventuras inspirado na mitologia grega Immortals Fenyx Rising; versões de HITMAN 3 e Control para a Nintendo Switch, ambas jogáveis através de tecnologia de streaming na nuvem; e o jogo de ação sem limites No More Heroes III. Houve ainda oportunidade para revelar uma surpresa: No More Heroes e No More Heroes 2: Desperate Struggle, lançados originalmente para a Wii, estão já disponíveis na Nintendo eShop da Nintendo Switch. Assista aqui à apresentação Nintendo Direct Mini: Partner Showcase - Outubro de 2020 na íntegra.

Mas não é tudo! Na Nintendo Direct Mini: Partner Showcase foi ainda anunciado que o adorável jogo de quebra-cabeças Part Time UFO, da HAL Laboratory, responsável pela série Kirby, assim como uma demo gratuita de Hyrule Warriors: Age of Calamity, estão já disponíveis.

Seguem-se alguns dos destaques desta apresentação:

Control Ultimate Edition – Cloud Version: Vencedor de mais de 80 prémios, Control é é um jogo de ação e aventuras na terceira pessoa com gráficos impressionantes que manterá os jogadores em constante suspense. Combinando ambientes de mundo aberto com os elementos de construção de mundos e narrativa característicos da Remedy Entertainment, Control apresenta uma experiência de jogo tão vasta quanto gratificante. A versão cloud* de Control já está disponível na Nintendo eShop da Nintendo Switch.

Hyrule Warriors: Age of Calamity: Em antecipação do lançamento de Hyrule Warriors: Age of Calamity para a Nintendo Switch, a 20 de novembro, uma demo gratuita do jogo está já disponível para download na Nintendo eShop. A história repleta de ação decorre em Hyrule 100 anos antes dos acontecimentos de Legend of Zelda: Breath of the Wild. A demo permitirá aos jogadores experimentar a ação frenética e as cutscenes dramáticas que deram origem à Great Calamity. Na Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, foi revelado que as Divine Beasts de dimensões colossais também serão jogáveis e os seus poderes extraordinários ajudarão, com certeza, os jogadores a alcançar a vitória quando utilizados nos respetivos cenários.

Immortals Fenyx Rising: O destino do mundo está em risco. Na pele de Fenyx, um novo semideus alado, os jogadores partirão numa missão para salvar os deuses gregos e o seu lar de uma terrível maldição. Para isso terão de enfrentar criaturas mitológicas, dominar os poderes lendários dos deuses e derrotar Typhon, o titã mais mortífero na mitologia grega. Immortals Fenyx Rising chega à Nintendo Switch a 3 de dezembro.

BRAVELY DEFAULT II: No envolvente RPG BRAVELY DEFAULT II, da SQUARE ENIX, criadores da série FINAL FANTASY, quatro heróis unidos pelo destino partirão numa aventura épica que os levará a locais deslumbrantes, onde conhecerão personagens intrigantes e combaterão vilões. Ao derrotarem inimigos intitulados "portadores de Asterisks", estes heróis adquirirão Asterisks, que lhes permitirão mudar de ocupação. Com a combinação certa de ocupações, os jogadores terão a possibilidade de virar a batalha a seu favor. Algumas das ocupações que poderão ser obtidas incluem o potente Vanguard, White Mage, Bard, Beastmaster e Gambler, entre muitas outras. No passado mês de março foi disponibilizada uma demo do jogo, que a equipa de desenvolvimento utilizou para receber comentários dos jogadores. Um vídeo que resume as melhorias aplicadas no jogo com base nestes comentários, incluindo sobre aspetos como o nível de dificuldade ou os controlos, será publicado no site de BRAVELY DEFAULT II ainda hoje. BRAVELY DEFAULT II será lançado exclusivamente para a Nintendo Switch no dia 26 de fevereiro de 2021.

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town: Neste novo jogo de simulação de vida na quinta da série STORY OF SEASONS, os jogadores terão a possibilidade de criar a sua própria quinta, cortar árvores, descobrir fauna e flora, criar animais e muito mais. Irão os jogadores semear e fazer colheitas coloridas nos campos? Ou será que irão construir uma quinta enorme com uma variedade de animais? Independentemente da forma como escolham viver a sua nova vida na quinta, haverá muito para fazer e descobrir! STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town chega à Nintendo Switch a 26 de março de 2021.

No More Heroes III: O lendário assassino Travis Touchdown regressa para novas aventuras. Neste título, os jogadores serão colocados no meio da ação de uma luta entre assassinos que se transforma numa batalha à escala galáctica e terão de aniquilar seres alienígenas. No More Heroes III chega em exclusivo à Nintendo Switch em 2021. Para todos os que não tiveram a oportunidade de jogar um título da série, os primeiros dois jogos More Heroes, No More Heroes e No More Heroes 2: Desperate Struggle, lançados originalmente para a Wii, já estão disponíveis na Nintendo eShop da Nintendo Switch!

HITMAN 3 – CLOUD VERSION: HITMAN 3 assinala a estreia da série HITMAN na Nintendo Switch. O jogo representa a conclusão dramática da trilogia World of Assassination, que leva os jogadores numa viagem pelo mundo numa aventura que atravessará vastos ambientes no estilo sandbox. O impiedoso Agente 47 regressa como profissional implacável para as missões mais importantes da sua carreira. A versão cloud* de HITMAN 3 infiltra-se na Nintendo Switch em breve.

Part Time UFO: Da HAL Laboratory, os estúdios responsáveis pela série Kirby, chega Part Time UFO, um colorido jogo no qual os jogadores assumem o papel de um adorável óvni. Desde preparar doces a pescar, passando por construir um castelo, o pequeno óvni efetuará uma variedade de trabalhos em part-time. Os jogadores poderão superar níveis transportando o objeto requerido, mas poderão ganhar ainda mais recompensas concluindo três desafios por nível. Com um Joy-Con cada um, dois jogadores poderão até levar a cabo tarefas em conjunto! Part Time UFO já está disponível na Nintendo eShop da Nintendo Switch.

Surviving the Aftermath: O fim do mundo é apenas o início. Neste título os jogadores terão de sobreviver e prosperar num future pós-apocalíptico em que os recursos são escassos construindo uma colónia capaz de resistir a uma catástrofe, protegendo os habitantes e recuperando uma vivilização devastada. A versão de Surviving the Aftermath para a Nintendo Switch chega na primavera de 2021.

Tropico 6 Nintendo Switch Edition: El Presidente está de volta! Em Tropico 6 Nintendo Switch Edition, os jogadores poderão decidir o destino da sua própria ilha, construindo uma nação tropical sobre um grande arquipélago, ocupando-se dos habitantes e enviando agentes secretos para roubarem os monumentos de todo o mundo. Tropico 6 Nintendo Switch Edition chega à Nintendo Switch a 6 de novembro, mas a partir de hoje já está disponível para pré-aquisição.

Bakugan: Champions of Vestroia: Neste jogo de estratégia e ação épica, os jogadores terão de formar a melhor equipa e competir em batalhas de alta adrenalina para tentarem arrecadar o título de campeões. Bakugan: Champions of Vestroia será lançado em exclusivo para a Nintendo Switch a 6 de novembro.

Griftlands: Nintendo Switch Edition: Este jogo de cartas roguelite requer talento na arte da negociação. Em cada jogada, todas as decisões serão cruciais, quer se trate dos trabalhos que os jogadores empreenderão quer se trate dos amigos que farão ou das cartas que reunirão. O cruel mundo de ficção científica de Griftlands chega à Nintendo Switch no verão de 2021.