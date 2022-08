Nintendo Europa anuncia mudanças na estrutura de gestão

A Nintendo of Europe tem o prazer de anunciar que Tom Enoki se juntou à equipa de gestão sénior da Nintendo of Europe baseada na Alemanha.

Desde 16 de julho, o Sr. Enoki juntou-se à Nintendo of Europe como Diretor de Gestão Sénior e Responsável da Área de Planeamento Corporativo no seio da equipa de gestão sénior. Luciano Pereña e Laurent Fischer mantêm-se como Responsável da Área Financeira e Responsável da Área de Marketing respetivamente, e juntamente com Enoki, continuarão a apoiar o Presidente da Nintendo of Europe, Stephan Bole.

Na sequência da chegada de Enoki à Nintendo of Europe, Miyake, antigo CEO/Administrador da Nintendo of Europe, regressa à sede da companhia em Quioto, Japão.

"Com a nossa missão de colocar sorrisos nas faces das pessoas através de experiências de entretenimento únicas, a estrutura de gestão da Nintendo of Europe está perfeitamente preparada para responder a todos os desafios e surpreender os nossos clientes na Europa", declarou o Presidente da Nintendo of Europe, Stephan Bole. "Damos as boas-vindas ao Tom na nossa equipa de gestão sénior da NOE, e agradecemos a Miyake pelo seu empenho e serviço na Europa e ansiamos por continuar a trabalhar em conjunto".