Nintendo revela novidades de Super Mario Bros. Wonder

Numa apresentação inteiramente dedicada a Super Mario Bros. Wonder, a Nintendo partilhou cerca de 15 minutos de novas imagens – que incluíram itens de transformação e efeitos fenomenais – deste jogo que estará disponível para a Nintendo Switch a partir de 20 de outubro, totalmente localizado em português. Para assistir à Super Mario Bros. Wonder Direct na íntegra, visite o canal da Nintendo PT no YouTube.

Prepare-se para saltar para o inesperado em Super Mario Bros. Wonder – a próxima evolução da diversão Mario e o primeiro jogo de deslocação lateral 2D de Super Mario Bros. em mais de dez anos. Com um novo Reino Flor para explorar e um elenco variado de personagens jogáveis, Super Mario Bros. Wonder introduz também as flores fenomenais, itens capazes de criar efeitos surpreendentes que terá de ver para acreditar!

Ainda antes desta nova aventura do Mario, já no dia 6 de outubro, estará disponível a Nintendo Switch – Modelo OLED vermelha (edição Mario). Esta consola, juntamente com os seus dois Joy-Con e uma base da Nintendo Switch, serão apresentados na icónica cor vermelha do Mario. Uma ilustração da silhueta do Mario salta para a ação na parte de trás da base… e se olhar com atenção, encontrará ainda algumas moedas escondidas. Jogo não incluído. Mantenha-se atento a mais informações sobre a pré-aquisição.

Em Super Mario Bros. Wonder, o benevolente príncipe Florian convida o Mario e os seus amigos a visitarem o Reino Flor – uma terra não muito distante para lá do Reino Cogumelo. Mas o Bowser, o rei dos Koopas, tem outros planos. Com apenas um toque da flor fenomenal, o Bowser funde-se com o castelo do príncipe Florian e graças ao seu novo poder, o caos espalha-se pelo território. Cabe agora ao Mario e aos seus amigos deterem o Bowser e salvarem o Reino Flor.

Aqui ficam apenas alguns dos destaques que os jogadores serão capazes de experienciar nesta aventura "fenomenal":

Um reino a transbordar de diversidade: O Reino Flor é composto por seis mundos distintos que rodeiam o Arquipélago Florido, o que perfaz um total de sete áreas para explorar. Atravesse múltiplas ilhas, mergulhe no mar e percorra cavernas. Cada mundo oferece uma vasta variedade de níveis e poderá até caminhar livremente por áreas abertas que encontrar no mapa do mundo.

Efeitos fenomenais: Espere o inesperado! As flores fenomenais prosperam com o poder misterioso deste mundo e soltam-no quando florescem. Quando toca numa flor fenomenal num nível, um efeito fenomenal é ativado, o que dá origem a alterações significativas. Canos poderão começar a mover-se, o terreno poderá inclinar-se, a perspetiva poderá mudar ou poderá acabar a flutuar no espaço. Existem até fenómenos capazes de transformar a sua personagem num Goomba ou numa bola de espinhos.

Personagens carismáticas: Para além do Mario, poderá jogar na pele do Luigi, da Peach, da Daisy, do Toad Azul, do Toad Amarelo ou até da Toadette. Todos jogam da mesma forma, por isso escolha o seu preferido ou arrisque com um diferente. O Yoshi e o Coelharápio não sofrem danos, o que faz deles escolhas sensatas no caso de preferir uma experiência mais relaxada.

Muitos itens de transformação: Em Super Mario Bros. Wonder novos itens de transformação farão a sua estreia. Um deles é a maçã elefante, que permite ao Mario e a alguns dos seus amigos transformarem-se num elefante. Use o seu novo tamanho (e a tromba!) para atacar inimigos, destruir blocos e acelerar por longas distâncias. A forma Bolha permite-lhe fazer bolhas flutuantes que poderão ser usadas para capturar inimigos à distância. A forma Broca tornará mais fácil lidar com inimigos espinhosos ou mais duros, para além de permitir também escavar e deslocar-se pelo subsolo.

Não se deixe vencer pelos inimigos: No que diz respeito a inimigos, deparar-se-á com alguns novos durante as suas aventuras no Reino Flor. Os Puluscos copiam o jogador e saltam quando este salta. As Plantas Piranha Melancia cospem sementes. Os Tucanatacas voam na sua direção para cravar os seus afiados bicos. Já as Gulartixas comerão tudo o que se aproximar das suas bocas gigantescas. Há muitos inimigos para descobrir!

Equipe uma insígnia: À medida que vai avançando na aventura terá a possibilidade de obter uma variedade de insígnias para o jogo, cada uma com atributos específicos. No modo multijogadores local, cada grupo de jogadores usará a mesma insígnia. Descubra algumas das opções disponíveis:

Melhore as suas habilidades de salto na parede com a insígnia Salto de escalada.

Equipe a insígnia Impulso de golfinho para acelerar debaixo de água.

Agache-se para executar um enorme salto com a insígnia Grande salto agachado.

Use a insígnia Lança-trepadeiras no ar para se agarrar às paredes.

Torne-se invisível aos inimigos (e até a si próprio!) com a insígnia de Invisibilidade.

Mais diversão com o modo multijogadores: Até quatro pessoas podem jogar na mesma Nintendo Switch através de uma ligação local. Se um jogador for derrotado no modo multijogadores local em cooperação*, a sua personagem flutuará pelo nível como fantasma. Se outro jogador o alcançar antes de o tempo se esgotar, poderá reentrar imediatamente em ação e o grupo não perderá vidas. Se alguém estiver a jogar na pele do Yoshi, poderá saltar para as suas costas e usá-lo para percorrer o nível.

Jogo online: Ao jogar online**, também poderá criar uma sala para se reunir com os seus amigos. Numa sala partilhada, poderá ver que níveis os seus amigos estão a jogar. Se jogar a solo online, será capaz de ver jogadores no mapa do mundo e nos níveis. Estes são pessoas de todo o mundo que se divertem em tempo real no jogo e aparecem como silhuetas em tempo real. Também aqui, se for derrotado, poderá voltar à vida se tocar numa silhueta em tempo real. Além disso, poderá assistir outros jogadores online colocando um painel, que poderá usar para reanimar fantasmas. Posicione-os de forma criativa em áreas desafiantes para ajudar verdadeiramente alguém! O jogo mostrará até quantas pessoas usaram o seu painel.

Super Mario Bros. Wonder chega às lojas, incluindo a Nintendo eShop e a My Nintendo Store, a 20 de outubro, totalmente localizado em português. Para todos os que mal podem esperar por entrar no Reino Flor, o jogo já está disponível para pré-aquisição.

Os membros do Nintendo Switch Online podem adquirir vouchers para jogos da Nintendo Switch***. Se adquirir dois vouchers poderá utilizar cada um para a versão digital de um jogo no catálogo dos vouchers, incluindo títulos como Super Mario Bros. Wonder. Para saber mais sobre os vouchers de jogos para a Nintendo Switch e descobrir os jogos disponíveis neste programa, visite o a página dos vouchers para jogos da Nintendo Switch.

Super Mario Bros. Wonder, a próxima evolução das aventuras de deslocação lateral do Mario 2D, com uma nova mecânica de jogo, novos itens de transformação e surpreendentes efeitos fenomenais, chega à Nintendo Switch a 20 de outubro. Antes disso, a 6 de outubro, estará disponível a Nintendo Switch – Modelo OLED vermelha (edição Mario).