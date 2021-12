Nintendo Switch bate recorde de vendas de hardware e software na Europa

Foram vendidas mais consolas e jogos Nintendo Switch na Europa, na semana de 22 de novembro, do que em qualquer outra semana da vida útil da consola*.

Lançada em março de 2017, já com quase seis anos de vida, a família de consolas Nintendo Switch – que inclui agora a Nintendo Switch, a Nintendo Switch Lite e a Nintendo Switch – Modelo OLED –, teve a sua melhor semana de vendas de hardware na Europa, na semana de 22 de novembro, superando o recorde anterior estabelecido em novembro de 2019.

A impulsionar as vendas de hardware esteve um pacote de edição limitada que inclui uma consola Nintendo Switch, um código de download para Mario Kart 8 Deluxe e uma adesão individual de três meses para o serviço Nintendo Switch Online, que permite a amigos e a familiares disfrutarem em conjunto de jogos compatíveis online.

Novembro de 2021 foi também palco de semanas consecutivas de quebra de recordes de vendas de software para a Nintendo Switch na Europa. Na semana de 15 de novembro, mais jogos Nintendo Switch foram vendidos em toda a Europa do que em qualquer semana anterior na história da consola. Um recorde que foi superado na semana seguinte.

O aguardado lançamento a 19 de novembro de Pokémon Brilliant Diamond e Pokémon Shining Pearl traduziu-se em mais de seis milhões de cópias vendidas em todo o mundo, no primeiro fim de semana de vendas*. Na França, Alemanha e Países Baixos, estas novas aventuras Pokémon tornaram-se nos títulos que mais rapidamente venderam para a Nintendo Switch.

Os mais recentes lançamentos para a Nintendo Switch incluem Metroid Dread, Mario Party Superstars, WarioWare: Get It Together!, Pokémon Brilliant Diamond e Pokémon Shining Pearl e Big Brain Academy: Brain vs. Brain. Além disso, a Nintendo Switch oferece uma grande variedade de jogos para todos os tipos de jogadores, incluindo Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate, Fortnite, Minecraft e MONSTER HUNTER RISE.