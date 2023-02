Nintendo Switch: Baten Kaitos está de regressso

A editora e estúdio de videojogos, Bandai Namco Europe S.A.S. anunciou hoje BATEN KAITOS™ I & II HD REMASTER, o regresso da franquia clássica da Nintendo GameCube, à Nintendo Switch no verão de 2023 em Alta Definição.

Os jogadores terão a oportunidade de descobrir ou redescobrir as viagens emocionais da série BATEN KAITOS, que apresenta sistemas RPG distintos baseados em cartões que permitem decisões de dois segundos que aproximam os participantes da vitória. Os jogadores assumirão o papel de um Guardian Spirit, e vão guiar o protagonista de cada jogo e os seus companheiros durante a sua jornada.

BATEN KAITOS™: ETERNAL WINGS AND THE LOST OCEAN conta a história de Kalas, que, enquanto procura vingança pela morte do seu irmão e avô, encontra Xelha enquanto ambos embarcam numa jornada para derrotar o Império Alfard.

BATEN KAITOS™ ORIGINS, que é lançado pela primeira vez na Europa, ocorre 20 anos antes dos eventos do primeiro jogo. Sagi, um espiritual que tem uma ligação com os Guardian Spirits faz parte do Dark Service, uma unidade de elite do Império Alfard. Ele prepara-se numa jornada para limpar o seu nome depois de ser incriminado e revelar os segredos do império.