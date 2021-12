Nintendo Switch: Chocobo GP corta a meta dia 10 de março

A SQUARE ENIX® anunciou hoje que Chocobo GP, uma nova experiência de emocionantes corridas de karting, será lançado digitalmente para a Nintendo Switch a 10 de março de 2022. Os jogadores reencontram-se com as suas personagens Chocobo preferidas em corridas por pistas inspiradas em locais popularizados pela série FINAL FANTASY®. Uma versão gratuita para download do jogo, Chocobo GP Lite, estará disponível no lançamento.

O trailer exibe a caótica diversão que vem a caminho dos jogadores e que chegará no início do próximo ano. Mostra também novos modos de jogo para além do Story Mode e torneios estilo knock-out para 64 jogadores, no Modo GP Chocobo:

Time Attack: os jogadores podem desafiar-se a bater os seus melhores tempos nas várias pistas. Podem também competir de forma assíncrona contra outros jogadores de todo o mundo* para obter o melhor tempo.

Series Race: Os jogadores competem pelo primeiro lugar numa série de quatro corridas; pode ser jogado sozinho ou com amigos.

Corrida personalizada: os jogadores podem criar as suas próprias corridas com regras personalizadas, sozinhos ou com amigos.

Com Chocobo GP Lite, os pilotos podem jogar o prólogo do Story Mode no modo single player e podem participar em corridas para múltiplos jogadores*, locais e online, com até oito pilotos, se for um amigo a criar uma sessão com a versão completa do jogo. Os jogadores de Chocobo GP Lite podem também experimentar os frenéticos torneios de 64 jogadores no modo Chocobo GP. Além disso, os dados guardados podem ser transportados de Chocobo GP Lite para o jogo completo, garantindo que os jogadores mantenham todos os seus itens e moedas obtidos.