Nintendo Switch: DC Super Hero Girls Teen Power já disponível

Os jogadores podem enfrentar as vilãs na pele de Wonder Woman, Supergirl e Batgirl em DC Super Hero Girls: Teen Power, que já está disponível para a Nintendo Switch. Para saber mais veja o vídeo DC Super Hero Girls: Teen Power – Já disponível! (Nintendo Switch) no canal da Nintendo no YouTube.

Una forças com a Wonder Woman, a Supergirl e a Batgirl, da série de animação DC Super Hero Girls, e salve Metropolis das garras de algumas das supervilãs da DC mais conhecidas!

Pronto para salvar a cidade enquanto acompanha a vida social de uma adolescente na Metropolis High School?

Em DC Super Hero Girls: Teen Power os jogadores podem enfrentar as vilãs com um conjunto de habilidades únicas: a Wonder Woman recorre aos seus dotes de guerreira com o Lasso of Truth e o Flying Shield; a Supergirl conta com Heat Vision e a Batgirl inventa todo o tipo de engenhos, como o Batarang e o Bat-Hook.

A irrequieta Harley Quinn pode usar o seu mega-salto Spring Spree para causar o caos, enquanto a habilidade Cat Dance, da Catwoman, arranha os inimigos. A habilidosa ladra de joias consegue prender os inimigos usando a habilidade Cage of Love. Os evasivos servos do Toyman nunca saberão o que os atingiu.

Os jogadores podem também explorar diferentes áreas da cidade de Metropolis, resgatando gatos desaparecidos e colecionando fatos para exibir o seu próprio estilo. Podem até reconstruir uma parte destruída da cidade doando dinheiro do jogo para abrir lojas ou colocar outros edifícios.

Baseado na série animada DC Super Hero Girls, este novo jogo oferece diversão para todos os que sempre quiseram ajudar os cidadãos necessitados enquanto distribuem justiça com os seus punhos. Só não se esqueça de passar no café Sweet Justice.

