Nintendo Switch: Edição limitada Animal Crossing - New Horizons

Animal Crossing: New Horizons chega às lojas a 20 de março e para assinalar este lançamento, no mesmo dia estará igualmente disponível uma edição limitada da Nintendo Switch que, para além da consola, incluirá um código de download do jogo. Animal



A Nintendo Switch edição Animal Crossing: New Horizons apresenta um design inspirado neste novo jogo da série que convida todos os utilizadores a começarem uma nova vida numa ilha paradisíaca. Para além da consola com ilustrações no verso, esta edição incluirá comandos Joy-Con verde e azul pastel com a parte de trás branca, assim como correias para o pulso coloridas e uma base branca. Estes acessórios são adornados com imagens de personagens que os fãs do jogo reconhecerão: Tom Nook e os Nooklings Timmy e Tommy.



Descubra a nova Nintendo Switch edição Animal Crossing: New Horizons num trailer de revelação. Os jogadores desejosos de aterrar nesta ilha deserta terão em breve a oportunidade de fazer a pré-aquisição desta edição limitada em lojas aderentes.



Também disponíveis no dia 20 de março estarão conjuntos que contêm uma bolsa de transporte e um protetor de ecrã alusivos ao jogo, tanto para a Nintendo Switch como para a Nintendo Switch Lite. Estas bolsas protegerão a consola ao levar o seu Animal Crossing: New Horizons consigo para jogar onde, quando e como quiser!



Em Animal Crossing: New Horizons, os jogadores embarcarão no Nook Inc. Deserted Island Getaway Package. Ao chegarem à ilha, terão a oportunidade de começar uma nova vida e vivê-la da forma que escolherem, seja a decorar as suas casas, a fabricar objetos ou peças de mobiliário, a individualizar a sua personagem ou a fazer amigos!



Animal Crossing: New Horizons assinalará a estreia da série Animal Crossing na Nintendo Switch e introduzirá novidades como fabrico, decoração tanto de interiores como de exteriores e o NookPhone, entre muito mais. Tal como em jogos anteriores da série, poderá participar numa panóplia de novidades e encontrar amigos animais conhecidos e novos enquanto assiste ao passar das estações e do tempo ao seu próprio ritmo.



Animal Crossing: New Horizons para a Nintendo Switch, a edição limitada da Nintendo Switch dedicada a Animal Crossing: New Horizons e os conjuntos com uma bolsa de transporte e um protetor de ecrã estarão disponíveis a partir de 20 de março.