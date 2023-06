Nintendo Switch: Everybody 1-2-Switch chega a 30 de junho

Transforme qualquer ocasião numa festa repleta de alegria quando Everybody 1-2-Switch! chegar à Nintendo Switch a 30 de junho. Esta coleção, com minijogos de todos os tamanhos e feitios, pensados para múltiplos jogadores, convida-o e aos seus amigos a jogar de várias maneiras, incluindo minijogos que permitem que até 100 pessoas joguem na mesma sala, no modo Smart Device.

Everybody 1-2-Switch! é a opção ideal para levar ao próximo nível os seus convívios com amigos, aniversários, reuniões familiares ou onde quer que as pessoas da sua vida se reúnam para se divertir. Basta pegar em alguns comandos Joy-Con ou em dispositivos móveis compatíveis (como por exemplo smartphones) para jogar em equipa. Todos os jogos são fáceis de configurar com a ajuda do seu cavalo anfitrião, Horace. Grupos de 2 a 8 pessoas, no modo Joy-Con*, ou de até 100 no modo Smart Device** (sim, 100 pessoas), podem desfrutar da diversão e emoção que é jogar em conjunto.

Everybody 1-2-Switch! vem com uma variedade de minijogos e modos party para combinar com o ambiente das suas festividades. Em Everybody 1-2-Switch! pode:

• Tirar fotos coloridas do mundo real, utilizando as câmaras dos dispositivos inteligentes, para combinar com a cor apresentada no ecrã, no minijogo Color Shoot.

• Trabalhar em equipa para encher o mais possível um balão, sem estourá-lo, em Balloons.

• Colocar o seu trabalho de equipa à prova no minijogo Ice Cream Parlor, onde acompanha os próximos pedidos de gelados dos seus clientes.

• Testar a sua inteligência (e tempo de reação) respondendo rapidamente no Quiz Show, no qual o vencedor pode ser decidido em meros milissegundos. Você e os seus convidados podem até criar e jogar questionários personalizados. Deixe a sua personalidade brilhar!

• Relaxar com o clássico, Bingo Party, mas com um novo toque – jogável em dispositivos inteligentes.