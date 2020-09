Nintendo Switch Fortnite: Edição especial chega em outubro

Está na hora de embarcar no Battle Bus e mergulhar numa Battle Royale de 100 jogadores a qualquer hora, em qualquer lugar, com o bundle Nintendo Switch Fortnite: Edição Especial, que vai chegar a Portugal a 30 de outubro.

Este pack especial inclui:

Uma consola Nintendo Switch com um design Fortnite único na traseira

Um Joy-Con (L) amarelo e um Joy-Con (R) azul exclusivos

Uma base da Nintendo Switch com um design Fortnite único

O jogo Fortnite pré-instalado

Um código de download para o Wildcat Bundle, que dará acesso ao Wildcat Outfit e dois estilos adicionais, ao Sleek Strike Back Bling e dois estilos adicionais, e 2000 V-Bucks

Desde o seu lançamento na Nintendo Switch, em junho de 2018, Fortnite tornou-se no jogo* mais descarregado de sempre numa consola Nintendo na Europa, com milhões de jogadores a batalharem entre si, na TV ou em modo portátil, todas as semanas.

O bundle Nintendo Switch Fortnite: Edição Especial, com um design Fortnite único e comandos Joy-Con azul e amarelos exclusivos, chega a Portugal a 30 de outubro.