Nintendo Switch: Hyrule Warriors: Age of Calamity chega em exclusivo a 20 de novembro

Um século antes dos eventos de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ocorreu a Great Calamity, um acontecimento que mergulhou Hyrule nas trevas, devastado por uma força maléfica que transformou para sempre o reino. Apesar de a Great Calamity ser referida em The Legend of Zelda: Breath of the Wild para a Nintendo Switch, os jogadores nunca tiveram a oportunidade de viver os eventos anteriores a esse acontecimento catastrófico… até agora.

Em Hyrule Warriors: Age of Calamity, com lançamento exclusivo para a Nintendo Switch a 20 de novembro, os jogadores serão transportados para o reino de Hyrule antes dos eventos da Great Calamity, participando em batalhas épicas passadas em locais memoráveis do reino, antes da sua destruição. O jogo inclui personagens familiares de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, como o Link e a princesa Zelda, assim como outras igualmente reconhecíveis, como os quatro Champions, que fazem a sua estreia como personagens jogáveis na série Hyrule Warriors.

No vídeo "Hyrule Warriors: Age of Calamity – uma história cem anos antes de Breath of the Wild", Eiji Aonuma, o produtor da série The Legend of Zelda, e Yosuke Hayashi, o produtor da Koei Tecmo Games responsável pela série Hyrule Warriors, falam sobre o desenvolvimento de Hyrule Warriors: Age of Calamity e apresentam o primeiro trailer do jogo.

Hyrule Warriors: Age of Calamity é um jogo repleto de ação que será familiar aos fãs de Hyrule Warriors e Fire Emblem Warriors. Baseado na execução de combos e de habilidades especiais extravagantes, a sua jogabilidade frenética e estratégica é perfeita para todos aqueles que procuram um jogo de ação ininterrupta e intensa com ligações diretas ao mundo de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Além disso, o jogo possui ainda uma história cativante que narra em grande detalhe os eventos mais dramáticos da Great Calamity.

Hyrule Warriors: Age of Calamity é fortemente inspirado por The Legend of Zelda: Breath of the Wild, e não apenas no seu estilo visual, oferecendo a possibilidade de jogar com muitas das personagens de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, incluindo o Link e a princesa Zelda. Os jogadores não só terão de dizimar hordas de inimigos para defender Hyrule, como também terão de resolver quebra-cabeças baseados no ambiente em redor, desbloquear armas e habilidades, fabricar utensílios com os materiais que recolherem, visitar lojas para obter objetos e recorrer aos poderes da Sheikah Slate, um item que os fãs The Legend of Zelda: Breath of the Wild certamente reconhecerão.

Os jogadores que pré-adquirirem o jogo na Nintendo eShop receberão o item Lucky Ladle como uma arma bónus que pode ser utilizada pelo Link.

