Nintendo Switch: Kirby’s Return To Dream Land Deluxe já está disponível

Jogue com até três amigos* nesta excitante viagem pelo Planeta Pop e percorra coloridos mundos para reparar a nave do misterioso viajante, Magolor, e salvar o dia em Kirby’s Return to Dream Land Deluxe. Veja o trailer Kirby's Return To Dream Land Deluxe (Nintendo Switch) – O Epílogo do Magolor!

Divertido tanto para novatos como para fãs veteranos de Kirby, o jogo adiciona novos conteúdos e funcionalidades, incluindo a opção "Magolor ajudante", um modo de assistência na aventura principal, gráficos atualizados e compatibilidade com os amiibo.

A acompanhar o Kirby no modo cooperativo estão os seus icónicos Rei Dedede, Meta Knight e Waddle Dee Bandana. Avance pelos mundos com super-habilidades, habilidades de Cópia – incluindo as recém-adicionadas habilidades de Maqui e Areia – bem como o regresso da habilidade do Festival.

Divirta-se com diversão sem fim com até quatro jogadores com um total de 10 subjogos no parque de diversões Magolândia, onde pode ganhar itens na loja de lembranças. Depois, no Epílogo do Magolor, todos os jogadores assumem a pele do Magolor e têm de percorrer uma variedade de novos e desafiantes cenários sem recorrer às habilidades de cópia! Recupere os poderes do Magolor e desbloqueie novas aptidões reunindo pontos de magia e fragmentos de fruta através de 20 cenários interdimensionais.

Kirby's Return to Dream Land Deluxe para Nintendo Switch já está nas lojas. A versão europeia do jogo contém o idioma português do Brasil.