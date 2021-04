Nintendo Switch Lite azul chega à Europa a 7 de maio

A Nintendo Switch Lite é compatível com todos os títulos para a Nintendo Switch que podem ser jogados no modo portátil. É ideal tanto para pessoas que gostam de jogar fora de casa como para todos os que querem simplesmente jogar online ou no modo multijogadores sem fios com amigos ou familiares que já tenham uma consola Nintendo Switch matriz. É a opção ideal para os jogadores levarem consigo uma coleção diversificada de jogos aonde quer que vão.

Um desses títulos é o New Pokémon Snap, que permite aos jogadores explorar cenários exuberantes em ilhas desconhecidas para tirar fotos de Pokémon. Os entusiastas podem procurar Pokémon nos seus ambientes nativos enquanto se aventuram pelas mais diversas paisagens – incluindo densas selvas e vastos desertos – para descobrir o mistério por trás do Illumina Phenomenon. O New Pokémon Snap será lançado para a família de consolas Nintendo Switch a 30 de abril de 2021.

Outra novidade no catálogo de software da Nintendo é a aventura humorística Miitopia, que será lançada a 21 de maio de 2021. Em Miitopia, os jogadores protagonizam uma aventura hilariante na companhia da sua família e de amigos. É fácil adicionar qualquer pessoa a missões repletas de comédia que têm como finalidade derrotar o Dark Lord. Estes jogos são apenas amostras das aventuras que aguardam os jogadores na Nintendo Switch.

Enquanto consola otimizada para o jogo portátil, a Nintendo Switch Lite tem controlos incorporados e é menor e mais leve do que a Nintendo Switch matriz, permitindo jogar todos os títulos que suportam o modo portátil, da ampla biblioteca da Nintendo Switch. Descubra mais no site da Nintendo Switch.

A nova consola Nintendo Switch Lite azul chegará à Europa a 7 de maio de 2021.