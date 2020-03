Nintendo Switch Lite Coral chega à Europa em abril

À medida que o clima de inverno muda para as cores da primavera, o acompanhamento perfeito para jogar chega à Europa a 24 de abril – altura na qual a nova consola Nintendo Switch Lite coral é lançada na região.

A paleta de cores da Nintendo Switch Lite já inclui consolas em amarelo, turquesa e cinzento e, tal como elas, esta nova adição de coral foi projetada especificamente para ser jogada em modo portátil, permitindo aos jogadores levarem consigo uma coleção diversificada de jogos emocionantes, relaxantes e desafiadores, onde quer que eles vão. Isso inclui explorar um mundo misterioso com carismáticas personagens e masmorras repletas de quebra-cabeças, em The Legend of Zelda: Link's Awakening; capturar, lutar e comercializar Pokémon na região Galar de Pokémon Sword e Pokémon Shield; ou, no próximo Animal Crossing: New Horizons, lançado a 20 de março, viajar para uma ilha paradisíaca deserta para personalizar sua própria vida de sonho.

Como um dispositivo dedicado a jogar no modo portátil, a Nintendo Switch Lite possui controlos incorporados e é mais pequena que a versão a Nintendo Switch matriz, mas permite jogar todos os jogos da robusta biblioteca Nintendo Switch que suportem o modo portátil.