Nintendo Switch: Mais de mil jogos em promoção

São mais de 1000 jogos com descontos até 75 por cento. É o que pode esperar da promoção Ciberofertas, que arranca na Nintendo eShop a 18 de novembro, pelas 14h00 e termina a 30 de novembro às 23h59.

Os jogadores podem juntar-se à batalha para defender Hyrule, um século antes dos eventos de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, em Hyrule Warriors: Age of Calamity, em promoção pela primeira vez. Os interessados em aprimorar as suas habilidades de skate virtual podem revelar todo o seu estilo com Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2. Em New Super Mario Bros. U Deluxe, qualquer um pode correr e saltar ao longo de mais de 160 cenários 2D, ao melhor estilo do tradicional Super Mario.

Até quatro jogadores podem explorar inúmeras formas de interagir com o vasto mundo de Rivellon em Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition. Quer os jogadores desejem comandar um grupo composto por diferentes tipos de Pikmin e angariar itens e comida em Pikmin 3 Deluxe, ou desafiar a sua mente num autêntico banquete para os sentidos, com Tetris® Effect: Connected, existe uma grande variedade de jogos para todos.