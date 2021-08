Nintendo Switch: Nova apresentação Indie World revela seleção de jogos

Numa nova apresentação Indie World, a Nintendo destacou uma vasta seleção de jogos a caminho da Nintendo Switch, todos criados por uma variedade de parceiros de desenvolvimento e edição de vários locais do mundo. A apresentação incluiu sete jogos que estarão disponíveis ainda hoje, incluindo Axiom Verge 2, assim como a revelação do lançamento de Eastward como exclusivo temporário para consola no dia 16 de setembro. Mas já pode começar a dirigir-se para este, pois o jogo estará disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop ainda hoje.

A apresentação destacou ainda Bomb Rush Cyberfunk, uma aventura de ação e aventura de graffiti da Team Reptile; Loop Hero, um inovador RPG de cartas da Four Quarters e da Devolver Digital; Metal Slug Tactics, uma nova abordagem à série Metal Slug dos Leikir Studios e da Dotemu; Necrobarista: Final Pour, uma novela gráfica ao estilo anime sobre café e morte da Route 59 e da Coconut Island Games; e Shovel Knight: Pocket Dungeon, uma aventura de quebra-cabeças repleta de ação da Vine e da Yacht Club Games.

Na apresentação foram reveladas as datas de lançamento não só de Axiom Verge 2 e Eastward como de outros títulos anunciados em apresentações Indie World anteriores: Garden Story, da Picogram/Rose City Games, e Boyfriend Dungeon, da Kitfox Games, ambos disponíveis ainda hoje para a Nintendo Switch.

Bomb Rush Cyberfunk, da Team Reptile: Nesta aventura de ação e graffiti, os jogadores pintarão e empregarão combos numa tentativa para se tornarem no All City King, um dos melhores artistas de graffiti numa metrópole em expansão. Terão a possibilidade de aumentar a sua equipa com personagens jogáveis adicionais e fazer uso do intuitivo sistema de acrobacias para se deslocarem pela cidade. O melhor de tudo é que poderá jogar ao som de música de artistas inovadores, incluindo Hideki Naganuma. Bomb Rush Cyberfunk chega à Nintendo Switch como exclusivo temporário para consola em 2022.

TOEM, da Something We Made: Neste jogo de aventuras desenhado à mão, os jogadores partem numa expedição durante a qual empregam os seus dotes fotográficos para desvendarem os mistérios do epónimo TOEM. Terão de falar com personagens engraçadas e tentar resolver os seus problemas tirando fotografias para atravessarem uma variedade de diversas regiões relaxantes inspiradas pelas regiões rurais da Escandinávia. TOEM chega à Nintendo Switch no outono de 2021.

Loop Hero, da Four Quarters/Devolver Digital: Neste inovador RPG de cartas, em vez de encarnarem o herói, os jogadores terão de fabricar o mundo que o herói percorre. Recorrendo a um baralho de cartas místicas em expansão, terão de posicionar inimigos, edifícios e terreno ao longo de cada ciclo de expedição único que o herói explora. Espólio valioso poderá ser recuperado e equipado para cada classe de herói e quantos mais ciclos um jogador concluir, mais as suas opções expandirão, desbloqueando novas cartas, classes de herói e bosses guardiões pelo caminho. Loop Hero chega à Nintendo Switch no inverno.

FAR: Changing Tides, da Okomotive/Frontier Foundry: Nesta atmosférica aventura que decorre no universo pós-apocalíptico estreado em FAR: Lone Sails, os jogadores serão os capitães da sua própria embarcação naval e explorarão uma vasta paisagem inundada, tentarão sobreviver a tempestades e superarão desafios nesta aventura para encontrarem um novo lar. Para embarcarem nesta emocionante viagem meditativa os jogadores não precisam de ter jogado títulos anteriores da série FAR. FAR: Changing Tides chega à Nintendo Switch em 2022.

Necrobarista: Final Pour, da Route 59/Coconut Island Games: Esta novela gráfica de estilo animé com uma história sobre café e morte decorre numa Melbourne de fantasia. Acompanhe um dinâmico e diverso elenco de personagens que se movem pelo ambiente dos cafés hipsters da cidade, os questionáveis aspetos éticos da necromancia e o processo de deixar que as coisas sigam o seu curso. Esta versão Director’s Cut expandida do jogo original traz novos conteúdos para a história, assim como gráficos melhorados. Poderá contar ainda com um novo modo Studio que permitirá aos jogadores criarem os seus próprios diálogos e histórias. Necrobarista: Final Pour chega hoje à Nintendo Switch como exclusivo temporário para consola.

Shovel Knight Pocket Dungeon, da Vine/Yacht Club Games: Com o Puzzle Knight como guia, prepare-se para enfrentar inimigos, resgatar relíquias e combater bosses, tanto novos como conhecidos, nesta aventura de ação e quebra-cabeças. Agrupe inimigos para executar poderosos ataques em cadeia e apanhar chaves, poções e tesouros numa tentativa para escapar da misteriosa Pocket Dungeon. À disposição terá mais de dez heróis, cada um com os seus próprios poder e estilo de jogo. Poderá ainda enfrentar um amigo num duelo no modo multijogadores local.* Exclusivamente para a Nintendo Switch, a série de amiibo Shovel Knight pode ser utilizada para invocar uma fada já conhecida. Shovel Knight: Pocket Dungeon chega à Nintendo Switch no inverno de 2021.

ISLANDERS: Console Edition, da GrizzlyGames/Coatsink: Este relaxante jogo de estratégia gerado de forma procedimental convida os jogadores a desenvolverem uma ilha posicionando edifícios a partir do seu inventário. Se acumular pontos suficientes receberá mais edifícios com os quais poderá continuar a desenvolver a sua ilha. E quando já não for possível construir mais, poderá regressar ao início e fazer tudo de novo numa ilha diferente. Com a sua abordagem minimalista e mecânica intuitiva, a que se junta um número quase infinito de coloridas ilhas sobre as quais construir, ISLANDERS permite-lhe conseguir rapidamente a cidade dos seus sonhos! ISLANDERS: Console Edition chega à Nintendo Switch ainda hoje, como exclusivo temporário para consola.

Metal Slug Tactics, da Leikir Studio/Dotemu: Esta nova abordagem a Metal Slug que leva a série clássica a uma nova dimensão mantém os elementos que a tornaram característica, como a pixel art detalhada e a ação explosiva, ao mesmo tempo que acrescenta mecânicas de combate táticas e elementos roguelike. Os jogadores controlarão heróis de Metal Slug conhecidos, como Marco, Tarma, Fio e Eri, em batalhas rápidas e dinâmicas. Enquanto jogo tático, é essencial saber colocar as tropas corretamente no campo de batalha, para que possa ativar a técnica Sync e fazer com que vários heróis provoquem ainda mais danos nos inimigos. Prepare-se para uma novíssima experiência Metal Slug em Metal Slug Tactics, disponível para a Nintendo Switch em 2022.

Tetris® Effect: Connected, da Monstars Inc., Resonair e Stage Games/Enhance: Esta versão de Tetris Effect inclui não só o modo para um jogador Journey mas também o modo de competição Zone Battle (através de uma ligação local* ou online**), assim como o modo de cooperação Connected, em que os jogadores podem concluir três campos de jogo como um só. Inclui ainda multijogadores para várias plataformas, por isso será fácil encontrar outros utilizadores com (ou contra) quem jogar. Em breve, os jogadores terão a oportunidade de levar a experiência Tetris Effect consigo em Tetris Effect: Connected, disponível para a Nintendo Switch a partir de 8 de outubro.

Eastward, da Pixpil/Chucklefish: Descubra um impressionante mundo pós-apocalíptico em Eastward, um RPG de ação e aventuras com elementos de quebra-cabeças e masmorras. Numa sociedade que decorre num futuro próximo à beira do colapso, um mineiro chamado John conhece a jovem Sam num centro subterrâneo secreto. Os dois embarcam numa viagem emocional para descobrirem a verdade percorrendo um mundo maravilhosamente estranho e explorando cidades dinâmicas, acampamentos curiosos e florestas sombrias. Eastward chega à Nintendo Switch como exclusivo temporário para consola a 16 de setembro de 2021 e a partir de hoje já está disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop.

A apresentação incluiu também uma lista rápida de mais indies que chegarão à Nintendo Switch nos próximos tempos, incluindo Curious Expedition 2 e Slime Rancher, ambos disponíveis ainda hoje.