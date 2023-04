Nintendo Switch: Nova Indie World apresenta mais de 20 títulos

A Nintendo transmitiu hoje uma nova apresentação Indie World, que revelou um alinhamento diverso com mais de 20 novos jogos de estúdios independentes para a Nintendo Switch disponíveis ainda este ano e mais além. Um dos destaques da apresentação incidiu sobre Blasphemous 2, sobre o qual foi dado a conhecer o primeiro trailer do jogo e a revelação do seu lançamento para o verão deste ano. No vídeo foi anunciado ainda que Shadows Over Loathing, um RPG cómico repleto de gangsters, monstros e mistérios, estará disponível na Nintendo eShop a partir de hoje.

Também abordados nesta apresentação foram Mineko’s Night Market, um jogo de aventuras e simulação sobre uma jovem curiosa que explora a sua nova casa na base do Monte Fugu, disponível para a Nintendo Switch no dia 26 de setembro; My Time at Sandrock, a cativante sequela de My Time at Portia, disponível no verão; OXENFREE II, que decorre cinco anos após os acontecimentos de OXENFREE, disponível para a Nintendo Switch a 12 de julho; e a atualização gratuita Relics of the Old Faith para Cult of the Lamb, que chega a 24 de abril com novos desafios, inimigos e formas de manter os não-crentes alinhados para este título de simulação de "culto".

Mineko’s Night Market, dos Meowza Games e Humble Games: Na pele da adorável Mineko neste jogo narrativo de aventuras e simulação, empreenderá várias tarefas, tornar-se-á amiga dos habitantes e fabricará todo o tipo de materiais para o mercado noturno semanal. Existem muitas coisas para fazer, como participar em desfiles, competir em corridas de gatos e atuar em palco. E se estiver disposto a explorar, a ilha conta com muitos segredos para desvendar e quebra-cabeças para resolver. Passe pelo Mineko’s Night Market, que se estabelecerá na Nintendo Switch a 26 de setembro.

My Time at Sandrock, dos Pathea Games e PM Studios: Através de uma cativante história com dezenas de personagens e missões secundárias, será encarregado de devolver toda a glória a uma comunidade desértica pós-apocalíptica nesta sequela de My Time at Portia. Reúna materiais para formar máquinas e transformar uma garagem devoluta num centro apresentável. Porque não se aventura por ruínas antigas e procura relíquias? Ou cumprimenta os habitantes e faz alguns amigos? Os monstros abundam nesta povoação. Derrote-os em combates corpo a corpo. Além disso, se tiver o jogo principal, uma versão multijogadores online* estará disponível após o lançamento do jogo, o que lhe permitirá a si e aos seus amigos ajudar Sandrock a prosperar em conjunto. My Time at Sandrock chega à Nintendo Switch no verão.

PlateUp!, dos It’s happening e Yogscast Games: Crie, decore e automatize o restaurante dos seus sonhos no jogo de simulação de gestão roguelite PlateUp!, em que inúmeros clientes esfomeados exigirão as suas refeições a velocidades alucinantes. Terá de gerir a cozinha e servir as refeições para manter os clientes satisfeitos. No final de cada turno gerado aleatoriamente, poderá adquirir novos eletrodomésticos de alta tecnologia, como fornos turbo para melhorar a sua cozinha e ter ainda mais sucesso no seu próximo empreendimento na área da restauração. Até quatro cozinheiros poderão, através de uma ligação local** ou online*, ajudar a gerir este império culinário em cooperação. Sirva refeições deliciosas em PlateUp!, disponível para a Nintendo Switch em outubro.

Quilts and Cats of Calico, dos Monster Couch: Crie uma colcha a partir de retalhos de tecido estampado nesta adaptação do jogo de tabuleiro Calico. Posicione retalhos no tabuleiro, cosa botões para marcar pontos e atraia gatos adoráveis. Cada gato tem um padrão preferido, por isso costure com estilo e torne-se um perito! Poderá também despender algum tempo a personalizar os seus gatos para lhes dar um aspeto com muita garra! Convide até três amigos para jogarem no modo multijogadores local** e online*, junte-se a partidas com classificação contra jogadores online ou experimente participar em desafios semanais. Quilts and Cats of Calico deitará as patas à Nintendo Switch no outono.

Rift of the NecroDancer, dos Tic Toc Games e Brace Yourself Games: Neste spin-off de Crypt of the NecroDancer, voltará a ser convidado a acompanhar o ritmo, mas agora terá de fazê-lo em combates por pistas. Os monstros lançar-se-ão contra os jogadores, pelo que terão de seguir as indicações no ecrã para se livrarem deles. Cada um apresenta um padrão de movimentos diferente e alguns requerem vários ataques para serem eliminados. O jogo oferece batalhas com bosses que o porão realmente a mexer e um minijogo especial para cada uma das histórias das cinco personagens. Mantenha o ritmo vivo em Rift of the NecroDancer, disponível para a Nintendo Switch ainda este ano.

A Little to the Left: Cupboards & Drawers, dos Max Inferno e Secret Mode: Há mais quebra-cabeças à sua espera nos conteúdos adicionais*** Cupboards & Drawers para A Little to the Left. Prepare-se para organizar em 25 novos desafios que o convidarão a explorar um mundo de espaços pequenos, compartimentos secretos e coisas surpreendentes, metidas em gavetas! Novas ilustrações e cenários encantadores estarão também incluídos nestes conteúdos adicionais pagos, disponíveis para a Nintendo Switch em junho.

Shovel Knight Pocket Dungeon Puzzler’s Pack, dos Vine e Yacht Club Games: Não perca mais ação de quebra-cabeças roguelite nos conteúdos adicionais gratuitos*** Puzzler’s Pack para Shovel Knight Pocket Dungeon. Descubra duas novas personagens jogáveis, teste os seus dotes de resolução de quebra-cabeças com os Quandary Challenges e avance pelas desconcertantes divisões do Castle Quandary. Poderá também visitar o Mr. Hat para obter mais de 20 chapéus que modificam as partidas ou adquirir novas relíquias na Chester’s Shop. Estes conteúdos adicionais grátis chegam à Nintendo Switch na primavera.

Cult of the Lamb: Relics of the Old Faith, dos Massive Monster e Devolver Digital: Expanda o seu rebanho com a atualização gratuita**** para Cult of the Lamb! Dezenas de novos objetos, relíquias e inimigos estarão espalhadas por masmorras remisturadas, guardadas por novas versões dos quatro bispos guardiães. Leve os seus despojos de volta para o culto, erga novas construções e recrute novos fiéis. Existe ainda uma nova missão para desbloquear! E após terminar o jogo, mantenha a fé com os novos modos Permadeath, Gauntlet e Boss Rush. Relics of the Old Faith chega à Nintendo Switch no dia 24 de abril.

ANIMAL WELL, dos Shared Memory e Bigmode: Neste mundo atmosférico pixelizado, procurará tesouros enquanto descobre gradualmente um ambiente denso. O jogador decide o caminho que seguirá! Aqui habitam muitas criaturas interessantes, mas algumas poderão ser hostis, por isso mantenha-se alerta. Quaisquer objetos que apanhar poderão ser usados através de uma variedade de formas, como fazer uma escapadela rápida ou até pedir a criaturas amistosas para o ajudar quando se vir em apuros. Há muito para descobrir, por isso dê asas à sua criatividade e veja o que encontra. Encha-se de coragem e curiosidade para ANIMAL WELL, disponível para a Nintendo Switch no inverno.

Crime O’Clock, dos Bad Seed e Just For Games: Não há tempo a perder neste jogo de exploração e quebra-cabeças. À sua espera estão mais de 40 casos para resolver ao longo do tempo e do espaço. Existem muitas eras para visitar, desde a Antiguidade até a um futuro cibernético. Em cada época, a cena do crime mudará com o passar do tempo e as ações que toma numa era poderão influenciar os eventos noutra. À medida que viaja no tempo, conhece personagens e resolve cada caso, o seu mapa mudará e mais aventuras serão desbloqueadas. Acerte os relógios para 30 de junho: o dia de lançamento de Crime O'Clock para a Nintendo Switch.

Teslagrad 2 e Teslagrad Remastered, dos Rain Games e Modus Games: Empregue poderes eletromagnéticos para resolver quebra-cabeças baseados em física e mova-se de forma fluida por ambientes inspirados na Escandinávia. Mas esta terra alberga muitos perigos, incluindo monstros temíveis que lhe farão a vida difícil. Domine a arte da Teslamancy e derrote-os para descobrir áreas adicionais para explorar. Além disso, ainda hoje poderá jogar na Nintendo Switch uma versão remasterizada do primeiro Teslagrad com gráficos melhorados e dez níveis de desafio extra na Teslagrad Power Pack Edition, que inclui ambos os jogos. Teslagrad 2 e Teslagrad Remastered estarão igualmente disponíveis hoje, em separado.

Shadows Over Loathing, dos Asymmetric Games LLC: Passado na década de 20 do universo West of Loathing, Shadows Over Loathing é um RPG de comédia física repleto de patetices e figuras estilizadas. Entre num imenso mundo a preto e branco em que encontrará rãs falantes, matemática com vida própria e horrores inimagináveis. Existem também inúmeros papéis para desempenhar, desde marchar ao som dos seus próprios esquemas nefastos como Jazz Agent, até demonstrar quem tem a faca e o queijo na mão como Cheese Wizard. A versão digital de Shadows Over Loathing chega à Nintendo Switch ainda hoje! A edição física do jogo estará disponível para pré-aquisição em algumas lojas em breve e o lançamento está programado para o outono.

Blasphemous 2, dos The Game Kitchen e Team 17: O Penitent One regressou! Volte a acompanhá-lo ao longo de uma terra misteriosa repleta de pesadelos nesta sequela do jogo de hack-’n-slash e plataformas tão divertido quanto sombrio Blasphemous. Explore um mundo negro que se mantém fiel ao do jogo original, com os seus combates baseados em técnica e complexos elementos de plataformas, mas que melhora também o seu característico estilo artístico pixelizado e a variedade de habilidades à disposição. Com sistemas de progressão, construções personalizadas e um conjunto de ataques expandido, o julgamento aguarda na Nintendo Switch este verão.

OXENFREE II: Lost Signals, dos Night School Studio e Netflix: Cinco anos depois dos acontecimentos de OXENFREE, a Riley regressa à sua terra natal de Camena para investigar umas ondas eletromagnéticas estranhas. Use o rádio para comunicar com seres sobrenaturais, manipule o mundo à sua volta e fique atento a um culto que tenta abrir um portal capaz de alterar a realidade. Enquanto explora a cidade, recorrerá ao novo sistema de comunicação por walkie-talkie para conversar com contactos locais. As suas escolhas terão impacto no desenvolvimento da Riley, nas suas relações e na história. Sintonize-se em OXENFREE II: Lost Signals, disponível para a Nintendo Switch a partir de 12 de julho. O jogo fica disponível para pré-aquisição ainda hoje na Nintendo eShop.

Esta apresentação Indie World incluiu ainda uma montagem de mais indies que chegarão à Nintendo Switch nos próximos tempos:

Paper Trail, dos Newfangled Games, um jogo de aventuras em que dobra, torce e roda o próprio mundo para resolver quebra-cabeças e superar obstáculos, disponível em agosto.

Little Kitty, Big City, dos Double Dagger Studio, no qual encarnará um gato e partirá numa encantadora aventura repleta de elementos de exploração e inúmeros gatinhos personalizáveis. Disponível em 2024.

Chants of Sennaar, dos Runedisk e Focus Entertainment, com um labirinto infinito em que línguas antigas são tanto a fechadura como a chave. Disponível a 5 de setembro.

Brotato, dos Blobfish e Seaven Studio, um jogo de disparos roguelite de vista descendente que lhe permite jogar como uma batata que empunha até seis armas para combater hordas de alienígenas. Disponível este ano.

Escape Academy: The Complete Edition, dos Coin Crew Games e iam8bit, com quebra-cabeças criados à mão que podem ser resolvidos com amigos através de uma ligação local** ou online*. Disponível no outono.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach, dos Steel Wool Studios e ScottGames: No novo jogo da série de terror para toda a família jogará na pele do Gregory, um jovem aprisionado durante a noite no Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex. Com a ajuda do próprio Freddy Fazbear, o Gregory terá de sobreviver à caça quase incessante de personagens de Five Nights at Freddy’ reimaginadas, assim como novas ameaças. Five Nights at Freddy’s: Security Breach fica disponível ainda hoje.

Bomb Rush Cyberfunk, dos Team Reptile, um jogo em que pode dançar, pintar, fazer truques, enfrentar a polícia e alcançar novas alturas de graffiti, disponível a 18 de agosto.