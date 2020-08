Nintendo Switch: Novos jogos Kingdom Hearts e Just Dance chegam até final do ano

A mais recente apresentação Nintendo Direct Mini: Partner Showcase é a segunda de uma série de apresentações Partner Showcase possibilitadas pelo apoio contínuo dos parceiros de desenvolvimento e publicação da Nintendo. Este vídeo revelou uma variedade de jogos que se preparam para chegar à Nintendo Switch, incluindo títulos da Ubisoft, da SQUARE ENIX e da Harmonix, nos quais os jogadores podem dançar, acompanhar o ritmo, fazer remisturas e muito mais.

Alguns dos títulos em destaque incluem:

KINGDOM HEARTS Melody of Memory: Nesta experiência musical da autoria da SQUARE ENIX e que decorre no mundo de KINGDOM HEARTS, os jogadores terão de acompanhar o ritmo no momento certo e recorrer a habilidades especiais para atacar inimigos. Está disponível uma variedade de modos no jogo, incluindo o Memory Dive, em que os jogadores terão de percorrer cenários de recordações passadas, e batalhas em que enfrentarão bosses temíveis desviando-se de ataques potentes. Cada vez que concluírem um cenário, os jogadores desbloquearão sequências de vídeo e faixas musicais para que possam reviver cenas memoráveis da sua aventura. Para além das batalhas contra bosses nos modos multijogador local* e online**, estará disponível um novo modo exclusivo da versão deste título para a Nintendo Switch chamado "Free-for-all", que promete ação local multijogador para até oito jogadores. Ademais, os jogadores poderão experienciar um novo capítulo de KINGDOM HEARTS segundo a perspetiva de Kairi, uma das personagens mais populares da série. KINGDOM HEARTS Melody of Memory chega à Nintendo Switch no final do ano.

FUSER: Das mãos da Harmonix, os criadores de Rock Band™, chega FUSER™, um festival de música digital em que cabe ao jogador controlar a música que é tocada. Nesta próxima evolução dos jogos de música, os jogadores terão de combinar elementos das músicas de alguns dos artistas mais famosos do mundo para criar remisturas ou unir esforços com os seus amigos para darem azo a espantosas colaborações. FUSER chega à Nintendo Switch no outono.

TAIKO NO TATSUJIN: RHYTHMIC ADVENTURE PACK: Dois jogos da série Taiko no Tatsujin chegam à Nintendo Switch numa única coleção. Junte-se a Don-chan em duas espantosas aventuras RPG que envolvem viajar para o futuro ou salvar o mundo de estranhos incidentes. Enfrente inimigos em batalhas rítmicas encadeando combos com os poderosos tambores taiko, recrute monstros para se tornarem seus aliados, confira a personalidade de cada monstro e crie uma equipa imbatível para derrotar inimigos temíveis. Para aqueles que preferem jogar de forma relaxada, está também disponível um modo de ritmo. Esta coleção inclui mais de 130 temas. TAIKO NO TATSUJIN: RHYTHMIC ADVENTURE PACK chega à Nintendo Switch no inverno.

World of Tanks Blitz: Neste épico título online multijogadores de instalação gratuita, os jogadores poderão comandar mais de 350 veículos de combate únicos e exclusivos, gerados com modelos 3D extremamente minuciosos. Desde veículos historicamente precisos, passando por tanques experimentais da autoria de famosos engenheiros e culminando em monstros blindados provenientes de universos alternativos - aqui todos lutam em conjunto! World of Tanks Blitz já está disponível para a Nintendo Switch. Os novos jogadores que acederem a World of Tanks Blitz na Nintendo Switch até 9 de setembro poderão obter uma oferta especial na loja do jogo que incluirá um tanque T2 Medium, três dias de acesso à conta premium, 1000 Gold (moeda do jogo) e ainda um avatar exclusivo.

Big Rumble Boxing: Creed Champions: Escale as tabelas de classificações neste devastador jogo de boxe que inclui alguns dos mais famosos pugilistas ficcionais de todos os tempos, como Rocky Balboa, Adonis Creed e Viktor Drago. Lute pelo reconhecimento numa história repleta de interações e combates ferozes com controlos intuitivos e impressionantes técnicas de luta. Além disso, os jogadores podem demonstrar as suas técnicas de combate com montagens de treinos ao estilo do Rocky. No modo "Freeplay", assuma o papel de Rocky Balboa, de Adonis Creed ou de alguns dos membros do vasto plantel de lutadores lendários das séries Rocky e Creed, como Apollo Creed, Ivan e Viktor Drago e Clubber Lang. O modo multijogadores local* permitirá competir com amigos em combates a transbordar de adrenalina. Entre no ringue em Big Rumble Boxing: Creed Champions, disponível para a Nintendo Switch na primavera do próximo ano.

COLLECTION of SaGa FINAL FANTASY LEGEND: Lançados originalmente para a Game Boy, os primeiros três títulos da série SaGa - FINAL FANTASY Legend, FINAL FANTASY Legend II e FINAL FANTASY Legend III - preparam-se para chegar à Nintendo Switch numa única coleção. Navegue por mundos de fantasia enquanto combate monstros, modifica as suas personagens e explora cidades, masmorras e muito mais. Foram implementados um modo rápido e outras funcionalidades úteis, ao mesmo tempo que todo o encanto dos títulos originais foi preservado. Para assinalar o 30.º aniversário da série, foi incluída ainda uma música especial. Os jogadores que preferirem uma experiência nostálgica poderão remover os comandos Joy-Con e segurar a Nintendo Switch na vertical para reproduzir a experiência original da Game Boy. COLLECTION of SaGa FINAL FANTASY LEGEND chega à Nintendo Switch em formato digital a 15 de dezembro.

Just Dance 2021: A série Just Dance está de volta com um novo título para 2021. Nesta última adição à popular série de dança, os jogadores podem desfrutar de 40 novas faixas, incluindo temas da autoria de artistas famosos, como "Don’t Start Now", da Dua Lipa, e "Feel Special", de TWICE. Os jogadores podem até fazer equipa no modo cooperativo. Just Dance 2021 está disponível na Nintendo Switch a partir de 12 de novembro.

Puyo Puyo Tetris 2: Dois jogos de quebra-cabeças lendários unem-se em Puyo Puyo Tetris 2. Estes dois títulos contam com todos os modos do jogo original, incluindo o popular modo de competição que permite jogar Puyo Puyo contra Tetris, incluindo o divertido modo "Party" com objetos e desafios especiais. O novo modo "Skill Battle" conta com habilidades específicas de cada personagem e cartas de objetos que podem ser utilizadas para melhorar a equipa e mudar rapidamente o curso das batalhas. Já no modo "Adventure", os jogadores irão percorrer o espaço e dimensões desconhecidas numa nova história, repleta de personagens adoráveis e vibrantes, recorrendo ao poder dos Tetriminos e dos Puyos. Um modo "Online"** expansivo irá permitir assistir a partidas, nas quais até quatro jogadores podem competir entre si em batalhas mundiais para escalar as tabelas de classificações online. Puyo Puyo Tetris 2 chega a 8 de dezembro.

Conteúdos adicionais Creeping Winter para Minecraft Dungeons: Faça frente a uma ameaça gelada com os conteúdos adicionais "Creeping Winter" para Minecraft Dungeons. Participe em novíssimas missões e enfrente inimigos infatigáveis para derrotar a Wretched Wraith no centro da tempestade. Procure a origem da corrupção e descubra novos artefactos, armas e armaduras quando este conjunto de conteúdos adicionais congelarem a Nintendo Switch já em setembro. Uma versão física da Hero Edition para Minecraft Dungeons será lançada a 8 de setembro, que inclui os conteúdos adicionais "Creeping Winter" e "Jungle Awakens", uma capa de herói, duas skins de jogador e uma galinha.

Jump Force Deluxe Edition: Una forças para lutar contra uma perigosa ameaça e salvar a humanidade em Jump Force Deluxe Edition. Escolha de entre um elenco de mais de 50 imponentes heróis de manga, desde One Piece e Dragon Ball, passando por Naruto e muitos mais. Combata em vários modos, incluindo modos online e um modo por equipas local disponível em exclusivo para a Nintendo Switch. Jump Force Deluxe Edition, incluindo o "Characters Pass 1", chega à Nintendo Switch a 28 de agosto.

FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition: Os jogadores podem contar com uma grande aventura nesta versão reformulada do clássico RPG de ação cooperativa. Esta nova versão de FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES inclui novas masmorras e armas de alto nível, gráficos atualizados e muito mais. Una forças com amigos de todo o mundo no modo online ou com outros jogadores através de um sistema de agrupamento para juntos lutarem contra inimigos e viverem novas aventuras. FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition chega à Nintendo Switch a 27 de agosto.

CAPTAIN TSUBASA: RISE OF NEW CHAMPIONS: Desafie as regras do futebol e execute poderosas jogadas ofensivas e defensivas para obter vantagem no campo em partidas repletas de ação. Modifique as personagens, crie uma equipa de sonhos e compita nos modos online e local. Remate até à vitória em CAPTAIN TSUBASA: RISE OF NEW CHAMPIONS, disponível para a Nintendo Switch a partir de 28 de agosto.