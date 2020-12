Nintendo Switch prepara-se para o Natal

Este Natal, garanta já os seus presentes com a Nintendo Switch, a consola com a qual pode jogar na TV ou onde quer que esteja, graças ao seu modo portátil. Além disso, nestas datas existem três opções que combinam a consola com duas das grandes apostas da Nintendo: Ring Fit Adventure e Animal Crossing: New Horizons.

Edição especial Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons

A edição especial limitada da Nintendo Switch dedicada Animal Crossing: New Horizons, está de volta. Esta edição especial é composta pelo jogo e pela consola, que por sua vez conta com um design exclusivo, o que a torna ideal para os fãs da série. Deixe as suas preocupações para trás, vá para uma ilha deserta com Animal Crossing: New Horizons e junte-se ao fenómeno global que rodeia este divertido jogo de simulação que, desde o seu lançamento em 20 de março, já vendeu 26 milhões de unidades em todo o mundo. Decore, desenhe ou crie rios e montanhas para personalizar o retiro dos seus sonhos à sua imagem.

A consola Nintendo Switch de Animal Crossing: New Horizons Edition vem decorada com temas inspirados pelos jogos da série. Além dos desenhos na parte de trás da consola, esta edição especial inclui um par de Joy-Con verde pastel e azul pastel na frente e branco na parte traseira e uma base branca adornada com as populares personagens Tom Nook, Timmy e Tommy.

Edição especial Nintendo Switch + Ring Fit Adventure

O casamento perfeito para quem se quer exercitar de forma divertida sem sair de casa. Ring Fit Adventure é uma revolução no mundo do fitness: uma aventura que o coloca em movimento e na qual, para avançar e se defender dos inimigos, terá de saltar, correr e fazer diferentes exercícios e posturas de ioga. O conjunto inclui o Ring-Con e a correia para a perna, que irá identificar e medir a qualidade de seus movimentos para ajudá-lo a melhorar e a garantir que os faz corretamente.

Nintendo Switch Lite + Animal Crossing: New Horizons

E para os fãs de jogos portáteis que estão sempre em movimento e aproveitam qualquer momento para jogar, chega a edição especial Nintendo Switch Lite + Animal Crossing: New Horizons, que inclui também uma assinatura gratuita de 3 meses do serviço Nintendo Switch Online.