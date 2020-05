Nintendo Switch recebe clássicos de tabuleiro de todo o mundo

A partir de 5 de junho poderá reunir amigos e familiares para juntos se divertirem com a coleção diversificada de jogos intemporais de 51 Worldwide Games! Desde jogos de tabuleiro antigos a clássicos modernos, a coleção inclui jogos que moldaram culturas em todo o mundo. 51 Worldwide Games chega à Nintendo Switch a 5 de junho, mas já está disponível para download antecipado.

O novo vídeo mostra a grande variedade de tipos de jogos que podem ser partilhados com amigos localmente ou online*, e os diferentes modos através dos quais podem fazê-lo. A Nintendo Switch pode ser colocada em cima de uma mesa para se transformar num tabuleiro virtual, acessível a vários jogadores em simultâneo.

Até quatro jogadores podem ligar as suas consolas entre si para competirem em clássicos como Texas Hold ’em, através de uma ligação online, jogar com amigos ou serem agrupados com rivais de qualquer parte do mundo.

No modo Mosaic pode ligar até quatro consolas através de comunicação local e alinhá-las para formar uma área de jogo de grandes dimensões. Tente organizá-las de diferentes formas e descubra um mundo de possibilidades.

Para aqueles que não estiverem familiarizados com as regras dos jogos, pequenas apresentações narradas guiarão os utilizadores pelas noções básicas. No caso dos jogos mais complexos, existirão tutoriais passo a passo. Será também interessante descobrir curiosidades sobre cada jogo, como por exemplo, o facto de o termo "ringue" de boxe surgir porque originalmente era formado por um grupo de pessoas em círculo, de mãos dadas.

Há um mundo de jogos à espera de ser descoberto quando 51 Worldwide Games for lançado para a Nintendo Switch, a 5 de junho. Veja o novo trailer e descubra os tipos de jogos, modos e estilos de jogo oferecidos nesta coleção de jogos de mesa clássicos, originários de todo o mundo. 51 jogos mundiais já está disponível para pré-aquisição digital na Nintendo eShop.