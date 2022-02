Nintendo Switch Sports, conteúdos Mario Kart 8 Deluxe e Xenoblade Chronicles 3 chegam em 2022

Na mais recente apresentação Nintendo Direct, a Nintendo anunciou uma diversa lista de novos títulos e conteúdos que se preparam para chegar à Nintendo Switch no decorrer deste ano. A Nintendo também partilhou mais informações sobre jogos previamente anunciados, incluindo as datas em que estes estarão disponíveis.

Nesta Nintendo Direct foram reveladas imagens e mais informações sobre os próximos jogos de várias séries, como Xenoblade Chronicles 3, Nintendo Switch Sports, um novo capítulo da série Wii Sports com modos de jogo online*, Mario Strikers: Battle League Football e Fire Emblem Warriors: Three Hopes.

Também houve tempo para anunciar a chegada de 48 pistas reformuladas de toda a série Mario Kart a Mario Kart 8 Deluxe, acessíveis como conteúdos adicionais pagos** ou sem qualquer custo para os membros do Nintendo Switch Online + Pack de expansão, assim como mais informações sobre Salmon Run Next Wave, um novo modo cooperativo que chegará a Splatoon 3 no verão e os RPG EarthBound e EarthBound Beginnings, que se preparam para integrar o catálogo de jogos do Nintendo Switch Online… logo após a apresentação!

Além disso, a apresentação destacou vários jogos provenientes das editoras e parceiros de desenvolvimento da Nintendo em todo o mundo, incluindo MLB The Show 22, um conjunto de jogos de plataformas e quebra-cabeças que permitem alterar a realidade na Portal: Coleção de Companhia, além do jogo de corridas de instalação gratuita Disney Speedstorm, que une os mundos da Disney e da Pixar. Na apresentação foram ainda reveladas várias recriações de jogos clássicos da SQUARE ENIX, como CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION, FRONT MISSION 1st: Remake e FRONT MISSION 2: Remake, e ainda – com lançamento pela primeira vez fora do Japão – LIVE A LIVE!

Para assistir à Nintendo Direct na íntegra, visite o site oficial da Nintendo Direct.

Alguns dos destaques do vídeo incluem:

Nintendo Switch Sports: Agite, chute e remate para alcançar a vitória numa coleção de desportos que colocam o utilizador no meio da ação! Os utilizadores podem jogar a solo*** ou online* com os seus familiares e amigos, ou desafiar jogadores de todo o mundo neste novo capítulo da série clássica Wii Sports. Competindo em seis desportos recorrendo aos comandos Joy-Con, incluindo futebol, voleibol, bowling, ténis, badminton e chambara (espadas), poderá transformar as suas ações reais em movimentos no jogo****. Os jogadores podem até usar um Joy-Con com a correia para a perna, incluída na versão física do jogo, para chutarem a bola no modo Duelo do futebol! Além disso, está prevista ainda a inclusão de um sétimo desporto através de uma atualização gratuita no outono: golfe! Mantenha-se ativo e mergulhe a fundo no mundo do desporto com Nintendo Switch Sports, disponível a 29 de abril! O jogo fica disponível para pré-aquisição já hoje na Nintendo eShop. Estará também disponível um Online Play Test para os membros do Nintendo Switch Online nos dias 19 e 20 de fevereiro. Para mais informações, visite https://www.nintendo.pt/Jogos/Nintendo-Switch/Nintendo-Switch-Sports-2168292.html#Online_Play_Test

Mario Kart 8 Deluxe - Passe de pistas adicionais: Um total de 48 pistas reformuladas de toda a série Mario Kart prepara-se para chegar a Mario Kart 8 Deluxe como conteúdos adicionais pagos! Serão lançadas seis partes, cada uma com oito pistas, até ao final de 2023, as quais podem ser jogadas nos modos local** ou online*. Os utilizadores podem usufruir do Mario Kart 8 Deluxe – Passe de pistas adicionais adquirindo isoladamente por € 24,99 ou sem custos adicionais através de uma adesão paga do Nintendo Switch Online + Pack de expansão. Na primeira parte do passe estarão incluídas as pistas N64 Monte Achocolatado, Tour Velocidade em Tóquio, Wii Centro Comercial Coco e várias outras.***** A primeira parte do Mario Kart 8 Deluxe – Passe de pistas adicionais estará disponível a partir de 18 de março. O período de pré-aquisição destes conteúdos começa após a apresentação. Os utilizadores que ainda não tenham o jogo Mario Kart 8 Deluxe e estejam interessados em acelerar no divertido mundo das corridas podem adquirir este título com 33% de desconto na Nintendo eShop europeia até às 23h59 (hora local) de 20 de fevereiro.

Xenoblade Chronicles 3: Um vasto mundo está à sua espera em Xenoblade Chronicles 3, o novo jogo da série de RPG da MONOLITHSOFT. Os jogadores encarnarão os protagonistas Noah e Mio, entre os tumultos das nações inimigas Keves e Agnus. Seis personagens provenientes destas nações participarão numa grande história cujo tema central é a "vida". Explore um novo mundo que ligará os futuros de Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2 neste novo jogo que chegará à Nintendo Switch em setembro de 2022.

Mario Strikers: Battle League Football: Prepare-se para o Strike, um desporto de cinco contra cinco semelhante a futebol sem regras – em campo vale tudo! Podem competir até oito jogadores – quatro por equipa – numa única consola Nintendo Switch.*** Para além das partidas individuais, o modo de jogo online* permite que participem até 20 jogadores e compitam para alcançar o topo das classificações de clubes mundiais. Mario Strikers: Battle League Football chega à Nintendo Switch a 10 de junho. O jogo fica disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop após a apresentação.

MLB The Show 22: Pela primeira vez, a série MLB The Show chega à Nintendo Switch! Em MLB The Show 22, os jogadores podem usufruir de vários modos, tais como o aclamado modo RPG Road to the Show e o modo para colecionadores de cartas Diamond Dynasty em casa ou onde quiserem. Enfrente os seus amigos graças à possibilidade de jogar em várias plataformas* e continue o seu progresso e ganhe e utilize conteúdos noutras plataformas em que MLB The Show 22 estiver disponível. MLB The Show 22 chega à Nintendo Switch a 5 de abril. O jogo fica disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop após a apresentação.

CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION: Está prestes a chegar à Nintendo Switch uma versão reformulada do aclamado RPG CHRONO CROSS! Foram feitos vários melhoramentos a este RPG clássico, como a possibilidade de desativar encontros com inimigos e uma nova banda sonora remasterizada. Além disso, os conteúdos RADICAL DREAMERS também estão incluídos! Viva as origens de CHRONO CROSS nesta aventura narrativa. Dois mundos irão unir-se quando CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION chegar à Nintendo Switch a 7 de abril. O jogo fica disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop após a apresentação.

Portal: Coleção de Companhia: Nos aclamados títulos Portal e Portal 2 da Valve Software, a Portal Gun é a chave para sobreviver ao cativeiro num laboratório misterioso. Crie portais para se teletransportar até outras áreas, onde encontrará… bolo? Aguarda-se confirmação. Poderá atravessar os portais – e o mesmo acontecerá com os cubos, lasers e até robôs com uma personalidade inquietante. Portal 2 oferece os modos multijogadores*** local***, online* e em ecrã dividido. Prepare-se para quebra-cabeças alucinantes quando Portal: Coleção de Companhia se teletransportar para a Nintendo Switch em 2022. O jogo está disponível em português europeu.

Splatoon 3: Um novo trailer revelou a próxima fase do modo cooperativo Salmon Run de Splatoon 3, o qual irá incluir novidades bem fresquinhas. Um Salmonid gigante, que até agora nunca fora avistado, pode ser visto no final do trailer. Será que os Inklings e os Octolings irão nadar ou afogar-se em tinta? Descubra tudo quando Splatoon 3 chegar à Nintendo Switch no verão!

Kirby and the Forgotten Land: Um novo trailer para a mais recente aventura em 3D do Kirby revelou o modo Mouthful! Graças a este modo, o Kirby pode inalar objetos e transformar-se neles. Por exemplo, pode transformar-se num carro e acelerar pelo jogo, tornar-se numa máquina automática para atacar com latas de sumo… ou até assumir a forma de um cone perfurador. Se o Kirby evoluir as suas habilidades de cópia na loja de armas da Waddle Dee Town, os aspetos irão mudar e tornar-se-á ainda mais poderoso. Conseguirá o Kirby salvar os Waddle Dees e restaurar a paz a este mundo misterioso? Descubra quando Kirby and the Forgotten Land aterrar na Nintendo Switch a 25 de março.

Disney Speedstorm: Dos criadores da série Asphalt chega agora um eletrizante título de corridas com um elenco lendário de personagens e circuitos vertiginosos inspirados na Disney e na Pixar. Disney Speedstorm é um jogo de instalação gratuita ao qual irão sendo adicionadas novas temporadas, que trarão ainda mais personagens, pistas, karts e mais dos universos da Disney e da Pixar. Além disso, o jogo oferecerá ainda a possibilidade de jogar noutras plataformas, assim como ecrã dividido*** e modos multijogadores*. Disney Speedstorm acelera até à Nintendo Switch este verão.

No Man’s Sky: Explore um universo infinito no qual cada estrela é a luz de um sol remoto, em torno do qual orbitam planetas a transbordar de vida, e o melhor de tudo… que poderá visitar! Construa tudo, desde bases pequenas a complexas colónias multiplanetárias. Procure recursos, recrute aliados e tente sobreviver neste universo infinito gerado de forma procedimental com terras e criaturas extraordinárias nunca antes vistas. No Man’s Sky aterra na Nintendo Switch no verão.

EarthBound / EarthBound Beginnings: Junte-se ao Ness, à Paula, ao Jeff e ao Poo numa missão para cumprir uma profecia ancestral e deter o maléfico Giygas (e talvez até assistir a um concerto dos Runaway Five) no jogo para a Super NES EarthBound. Além disso, pode viajar até 198X em EarthBound Beginnings, uma versão localizada do jogo Mother original para a Famicom. EarthBound e EarthBound Beginnings preparam-se para chegar ao Nintendo Switch Online... logo após a apresentação!

Atualização para Metroid Dread: Uma atualização gratuita para Metroid Dread estará disponível logo após a apresentação! No impiedoso modo Dread, basta um único golpe para que o jogo acabe. E para todos os que irão jogar Metroid pela primeira vez, o modo Rookie permitirá recuperar mais energia do que o habitual. Uma segunda atualização em abril trará o modo Boss Rush, no qual será possível combater bosses de forma contínua, um atrás do outro.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp: Chegaram novas informações da linha da frente! Jogue na pele de conselheiros estratégicos de um elenco diversificado de comandantes, agora com vozes reais, por duas emocionantes campanhas. Encontrará personagens únicas e diversos tipos de terreno, que irão requerer que desenvolva várias estratégias para vencer no campo de batalha. Para além das campanhas de Advance Wars e Advance Wars 2: Black Hole Rising, os jogadores poderão tentar alcançar as pontuações mais elevadas na War Room, criar e partilhar mapas personalizados na Design Room e enfrentar amigos e inimigos nos modos multijogadores local e online. Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp marcha até à Nintendo Switch a 8 de abril.

STAR WARS: The Force Unleashed: Recorra ao poder da Força neste jogo de ação e aventuras ao estilo clássico de Star Wars. Na pele do aprendiz secreto do Darth Vader, os jogadores empregarão a Força e o sabre laser com efeitos devastadores na perseguição de Mestres Jedi em planetas icónicos. Poderão utilizar os controlos com botões ou optar pelos controlos por movimento*****, melhorados em relação à versão para a Wii. Além disso, também poderão desafiar um amigo no modo local para determinarem quem será o Jedi mais poderoso da galáxia. STAR WARS: The Force Unleashed chega à Nintendo Switch no dia 20 de abril. O jogo estará disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop logo após a apresentação.

Assassin’s Creed The Ezio Collection: A saga completa do assassino lendário Ezio Auditore da Firenze está à sua espera em três jogos Assassin’s Creed aclamados pela crítica. Explore a Itália do Renascimento e a Constantinopla do século XVI, interaja com figuras históricas e desvende os segredos do Creed nos três jogos, em duas curtas-metragens bónus e conteúdos adicionais. Além disso, os jogadores poderão ainda aproveitar as funcionalidades melhoradas da Nintendo Switch para jogarem onde quiserem, incluindo controlos táteis, vibração em HD e opções de ecrã otimizadas. Assassin’s Creed The Ezio Collection chega à Nintendo Switch no dia 17 de fevereiro. O jogo estará disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop após a apresentação.

Cuphead – The Delicious Last Course: Há mais ação Cuphead à espera dos jogadores da Nintendo Switch nos conteúdos adicionais pagos Cuphead – The Delicious Last Course! Desta vez, o Cuphead e o Mugman são acompanhados pela Ms. Chalice numa divertidíssima aventura, onde explorarão a nova Inkwell Isle e utilizarão algumas das novas técnicas da Ms. Chalice, como saltos duplos e cambalhotas. Os jogadores poderão derrotar uma horda de bosses novos com ataques e (personalidades!) extravagantes, para não falar em ataques selvagens e monstruosos. Cuphead – The Delicious Last Course trará o caos para a Nintendo Switch a 30 de junho.

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival: Prepare-se para o ritmo de 76 animadas faixas, incluindo uma versão orquestral do tema principal de The Legend of Zelda, assim como "Gurenge," "Feel Special" e "Racing into the Night". Compita no novo modo Great Drum Toy War, ou atuar ao vivo com amigos em DON-chan Band. Além disso, um serviço de assinatura no jogo pago dar-lhe-á acesso a mais de 500 temas logo no dia do lançamento do jogo. Toque os tambores até não poder mais em Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival, que chega à Nintendo Switch em 2022.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes: Junte-se às personagens de Fire Emblem: Three Houses e participe em batalhas renhidas num território de Fódlan devastado pela guerra. Edelgard, Dimitri, Claude e outras personagens de Fire Emblem: Three Houses regressam para colocar à prova os seus talentos bélicos. Empregue combos devastadores e ataques especiais impressionantes em emocionantes combates em tempo real. Avance sobre hordas de inimigos na pele de personagens de Fire Emblem: Three Houses: derrote dezenas de adversários com o machado de Edelgard ou com a lança de Dimitri ou ataque à distância com o arco do Claude. Fire Emblem Warriors: Three Hopes chega à Nintendo Switch a 24 de junho. No mesmo dia estará disponível uma edição limitada de Fire Emblem Warriors: Three Hopes, que incluirá um livro de ilustrações, um mapa em tapeçaria de Fódlan, um conjunto de cinco figuras em acrílico e um conjunto de postais de personagens, para além do cartão de jogo.

LIVE A LIVE: Disponível até agora apenas no Japão, o RPG LIVE A LIVE faz a sua estreia na Nintendo Switch em HD-2D! Os jogadores poderão contar com sete histórias com protagonistas, épocas e estilos de jogo diferentes. No Faroeste, um vagabundo, por cuja cabeça se oferece uma grande recompensa, luta pela sua vida; nos finais da era Edo no Japão, um shinobi empreende uma importante missão secreta. Viva estas histórias segundo a ordem que preferir – a aventura é sua! Prepare-se para uma história de descoberta quando LIVE A LIVE chegar à Nintendo Switch a 22 de julho. O jogo estará disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop logo após a apresentação.

TRIANGLE STRATEGY: O RPG tático TRIANGLE STRATEGY está quase a chegar e uma nova demo que permite aos jogadores experimentarem os primeiros três capítulos estará disponível logo após a apresentação na Nintendo eShop. Os dados de gravação da demo podem ser transferidos para a versão completa do jogo após a sua aquisição. O protagonista Serenoa e os seus aliados veem-se envolvidos num conflito entre as três nações. As escolhas e as convicções dos jogadores irão determinar os seus destinos quando TRIANGLE STRATEGY chegar à Nintendo Switch a 4 de março.

FRONT MISSION 1st: Remake / FRONT MISSION 2: Remake: Uma versão reformulada do primeiro jogo FRONT MISSION prepara-se para invadir a Nintendo Switch! Neste RPG tático, os jogadores controlam máquinas de guerra chamadas Wanzers e lideram os seus batalhões em direção à vitória. Para isso, terão de obter vantagem nos combates destruindo partes específicas dos inimigos e desvendarem assim o grande enredo deste jogo clássico. Prepare-se para batalhas sem tréguas quando FRONT MISSION 1st: Remake chegar à Nintendo Switch no verão. A sequela FRONT MISSION 2: Remake será igulamente lançada para a Nintendo Switch no futuro.

KLONOA Phantasy Reverie Series: Klonoa: Door to Phantomile e Klonoa 2: Lunatea's Veil estão a caminho da Nintendo Switch! Corra, salte e flutue enquanto dispara Wind Bullets para agarrar e arremessar inimigos por níveis oníricos de deslocamento lateral, recorrendo aos ambientes de cada nível em seu proveito. Prepare-se para grandes aventuras com KLONOA Phantasy Reverie Series, disponível na Nintendo Switch a 8 de julho.

GetsuFumaDen: Undying Moon: A morte não é o fim! Derrote inimigos infernais até morrer e continue a luta com as suas almas e memórias eternas num novo corpo! GetsuFumaDen: Undying Moon combina ação intensa de estilo roguelike e Ukiyo-e num mundo de fantasia obscuro, animado através de um estilo artístico tradicionalmente japonês. A morte não é o fim e o mundo do inferno vive e transborda de vida, apresentando novas disposições e desafios a cada nova tentativa. GetsuFumaDen: Undying Moon estará disponível para a Nintendo Switch logo após a apresentação!

SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE: Estranhos incidentes chamados Breaks estão a ocorrer pelo universo GUNDAM. Os jogadores terão de descobrir a sua causa e restaurar a linha temporal em SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE, disponível em breve. Para isso, terão de liderar três Mobile Suits em batalhas RPG de ação dinâmica, com a possibilidade de melhorar cada fato com peças e assim aumentar o seu poder. Também é possível lutar com amigos no modo multijogadores online. SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE chega à Nintendo Switch em 2022.

KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud: Desde o primeiro KINGDOM HEARTS até KINGDOM HEARTS III, passando pelos conteúdos adicionais + Re MIND, três coleções de jogos KINGDOM HEARTS estão a caminho da Nintendo Switch em versão cloud, jogáveis com uma ligação à Internet. Reviva ou descubra estas aventuras enternecedoras com o Sora, o Donald e o Pateta, numa estreia na Nintendo Switch. KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud, que inclui as três coleções de jogos, chega à Nintendo Switch após a apresentação! Cada coleção estará também disponível individualmente na Nintendo eShop.******

A apresentação Nintendo Direct ainda destacou um trailer de vários jogos que serão lançados em breve para a Nintendo Switch, incluindo LEGO Brawls, um frenético jogo de plataformas multijogadores*** ao melhor estilo da LEGO, disponível no verão; Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, um jogo de combates disponível a 10 de junho; Two Point Campus, o simulador de construção cujo objetivo é criar a universidade dos seus sonhos a 17 de maio; e Zombie Army 4: Dead War, a palpitante sequela da derradeira série de mortos-vivos que chegará à Nintendo Switch a 26 de abril.