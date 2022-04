Nintendo Switch Sports para a Nintendo Switch disponível já amanhã

Futebol, Voleibol, Bowling, Ténis, Badminton e Chambara (esgrima japonesa): estes são os seis desportos que constituem Nintendo Switch Sports, que chega à Nintendo Switch totalmente em português europeu. No outono o rol será enriquecido com a adição gratuita do Golfe como sétimo desporto.

Os jogadores poderão usufruir desta experiência sozinhos ou com familiares e amigos que podem participar localmente na mesma consola ou online**. Podem também competir online contra adversários selecionados aleatoriamente e tentar chegar à Liga Pro, em todos os desportos.

Graças aos comandos Joy-Con é possível usar intuitivamente os movimentos do mundo real, tais como atirar bolas curvas em bowling, usar a raquete de ténis para dar rematar com efeito ou até mesmo usar um Joy-Con na correia para a perna***, incluída na versão física do jogo, para rematar à baliza no modo Duelo.

Uma atualização de software gratuita* que chegará este verão adicionará a possibilidade de utilizar a correia para a perna nas partidas de futebol. Esta coleção de desportos está pensada para que todos possam jogar e desfrutar de emocionantes desafios desportivos, independentemente da sua habilidade.

O Nintendo Switch Sports apresenta novas personagens personalizáveis chamadas Sportsmates. À medida que os jogadores competem online em matchmaking aleatório, poderão ganhar pontos que podem ser trocados por recompensas no jogo, como roupas, acessórios desportivos e equipamentos para os seus companheiros. Todas as semanas serão estarão disponíveis alternadamente diferentes itens, pelo que vale a pena ir espreitando o jogo para ver o que está disponível. Os jogadores poderão também jogar como as personagens Mii clássicas armazenadas na sua Nintendo Switch.

O jogo Nintendo Switch Sports chega à Nintendo Switch esta sexta-feira, 29 de abril, totalmente localizado em português europeu. Os comandos Joy-Con permitem aos jogadores simular movimentos do mundo real para participar em desportos como futebol, voleibol, bowling, ténis, badminton e chambara. Com várias opções para multijogadores local e online, familiares e amigos podem participar na mesma consola** ou online.