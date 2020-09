Nintendo Switch: Super Mario 3D All-Star chega por tempo limitado

Reviva uma seleção de aventuras clássicas quando Super Mario 3D All-Stars* for lançado para a Nintendo Switch na sexta-feira, 18 de setembro. Super Mario 3D All-Stars inclui três jogos Super Mario: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy, todos eles atualizados com resolução HD e otimizados para a Nintendo Switch. Veja o trailer Super Mario 3D All-Stars chega a 18/09! (Nintendo Switch) no canal de YouTube da Nintendo PT.

Super Mario 3D All-Stars inclui também um reprodutor de música com as bandas sonoras dos três jogos. Será possível ouvir estas músicas na Nintendo Switch mesmo com o ecrã desligado!

Super Mario 64

Com um sistema de controlos intemporal utilizado em todos os jogos Mario em 3D desde o início, Super Mario 64 assinala a estreia deste icónico herói no mundo tridimensional. Enquanto explora os quadros no castelo da Peach pode saltar, fazer cambalhotas e até voar para obter Power Stars e deter o Bowser!

Super Mario Sunshine

Todos para a praia! O Mario viaja até à deslumbrante ilha Delfino para desfrutar de umas merecidas férias com os seus amigos mas não tarda a deparar-se com a fiel F.L.U.D.D. e juntos irão desvendar uma conspiração obscura. Conseguirão eles descobrir quem manipula os fios nas sombras? O novo amigo do Mario permite-lhe atravessar os mundos de formas únicas graças à sua maravilhosa bomba de água! E pela primeira vez, os jogadores podem desfrutar do jogo em 16:9.

Super Mario Galaxy

O Mario parte numa missão intergaláctica para ajudar a Rosalina e salvar a Peach das garras do Bowser. Desafie a gravidade e salte sobre planetas com controlos por movimento opcionais ou passe um Joy-Con a um amigo para obter ajuda adicional no modo Co-Star.

