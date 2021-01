Nintendo Switch: Super Mario 3d World+Bowser’s Fury em destaque

Ao longo dos seus 35 anos de história, o Mario utilizou itens para transformar-se inúmeras vezes, incluindo no Mario Chama ou no Mario Tanuki, entre muitos outros. Mas agora chegou a altura de o Mario assumir uma forma felina verdadeiramente temível e precisará de toda a ajuda que conseguir, já que o Bowser é agora gigantesco e está descontrolado.

Num novo trailer a Nintendo revela imagens inéditas de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, disponível a partir de 12 de fevereiro para as consolas Nintendo Switch.

Conheça abaixo as novas ameaças à sua espera no novo trailer Super Mario 3D World + Bowser's Fury – O poder do Bowser Furioso! (Nintendo Switch), com enfoque em Bowser’s Fury.

A Nintendo desvelou também a Nintendo Switch (edição Mario azul e vermelha), uma consola que homenageia o icónico fato do Mario. Esta edição especial chega às lojas igualmente no dia 12 de fevereiro e incluirá comandos Joy-Con vermelhos com correias azuis, um suporte para o Joy-Con azul, uma base para a Nintendo Switch vermelha e uma consola vermelha, o que significa que será a primeira vez que a Nintendo Switch estará disponível numa cor diferente. A acompanhá-la estarão uma bolsa de transporte azul vermelha e azul, assim como um protetor de ecrã.

Apesar de alguns jogadores conhecerem já Super Mario 3D World para a Wii U, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury para a Nintendo Switch oferece algumas novidades no que diz respeito a conteúdos. Na parte Super Mario 3D World do jogo, terá a oportunidade de aventurar-se por um mundo de níveis coloridos com amigos e família quando, onde e como quiser. Poderá agora contar com modos multijogadores online* e local** em cooperação para até quatro jogadores, que assumirão os papéis de personagens como Mario, Luigi, Peach e Toad.

No mesmo dia serão colocadas à venda duas novas figuras amiibo, o Mario Gato e a Peach Gata, que concederão aos jogadores algumas vantagens em Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Estas figuras são vendidas em conjunto. O Bowser e o Bowser Jr. desempenham também papéis significativos no jogo e os respetivos amiibo, que voltarão a estar à venda nas lojas***, contarão com ativações especiais em Bowser’s Fury.

Para além dos novos detalhes sobre o que a nova aventura de Bowser’s Fury lhe reserva, a Nintendo anunciou o Super Mario Bros. 35 World Count Challenge, um evento de Super Mario Bros. 35 no qual jogadores de todo o mundo cooperam para tentarem superar objetivos ao longo de um determinado período de tempo. Uma adesão válida do serviço Nintendo Switch Online oferece acesso ao jogo online Super Mario Bros. 35, para todos os que procuram uma nova abordagem ao desafio clássico. Os jogadores terão a possibilidade de colocar as suas habilidades à prova neste Super Mario Bros. 35 World Count Challenge (Desafio Mundial), que decorrerá três vezes entre janeiro e março.

De forma a alcançarem o objetivo do primeiro Super Mario Bros. 35 World Count Challenge (Desafio Mundial), jogadores de todo o mundo devem trabalhar em equipa com o objetivo de derrotarem 3,5 milhões de Bowsers durante o período do evento, que decorrerá entre as 07h00 de 19 de janeiro e as 06h59 de 26 de janeiro. Para além da batalha de 35 jogadores, no qual estes terão de derrotar o Bowser como parte da dinâmica normal, a Special Battle dessa semana incluirá níveis com mais oportunidades para defrontarem o Bowser.

Se o número total de Bowsers derrotados no jogo por jogadores de todo o mundo ascender aos 3,5 milhões durante o evento, jogadores individuais que derrotarem pelo menos um Bowser estarão habilitados a receber 350 Pontos de Platina.**** Estes pontos podem ser trocados por qualquer recompensa que requeira Pontos de Platina no My Nintendo. No futuro serão revelados detalhes sobre os próximos desafios mundiais que decorrerão em fevereiro e março. Mantenha-se atento a mais informações.