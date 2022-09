Nintendo Switch: Sword Art Online já disponível

A Bandai Namco Europe lançou hoje a versão Nintendo Switch para SWORD ART ONLINE ALICIZATION LYCORIS. Depois de um lançamento bem-sucedido na Xbox One, PlayStation 4 e PC em 2019, o vasto mundo virtual da Sword Art Online convida os jogadores para o "Underworld" nesta adaptação fiel da série anime Sword Art Online Alicization.

Os jogadores vão levar Kirito em aventuras da série com intensos combates e cenas repletas de ação com Eugeo, Alice, Administrator e muitas personagens favoritas dos fãs ao teu lado. Supervisionado pelo renomado autor Reki Kawahara também, uma história original foi adicionada à narrativa canónica de manga. Os jogadores vão encontrar-se e juntar-se a Medina, herdeiro da família Orthinanos, que pretende limpar o seu nome tornando-se cavaleiro da Integridade.

SWORD ART ONLINE ALICIZATION LYCORIS segue os temas recorrentes do género JRPG com personagens narrativas e complexas envolventes, enquanto abraça o mundo da fantasia medieval do cânone da Alicization, com os jogadores a produzirem grandes espadas, a conhecerem cavaleiros e a enfrentarem criaturas míticas.

SWORD ART ONLINE ALICIZATION LYCORIS está agora disponível na Nintendo Switch e inclui os quatro primeiros conteúdos de atualização gratuita " Ancient Apostles ".