Nintendo Switch: Taiko no Tatsujin Rhythm Festival já disponível

A Bandai Namco Europe lançou hoje o novo jogo da franquia Taiko no Tatsujin, Taiko no Tatsujin Rhythm Festival, disponível agora na Nintendo Switch.

O jogo está disponível com as seguintes opções:

-The Standard Edition: esta edição inclui o jogo base Taiko no Tatsujin Rhythm Festival e 7 dias de acesso gratuito ao Taiko Music Pass.

-The Taiko Drum Set Edition: esta edição inclui o jogo base, os Drums, e 7 dias de acesso gratuito ao Taiko Music Pass.

A Digital Deluxe Edition estará disponível mais tarde, e vai incluir a edição Standard com 90 dias de acesso ao Taiko Music Pass.

Os jogadores serão postos à prova com 76 músicas que serão incluídas no Taiko no Tatsujin Rhythm Festival no modo Taiko. No modo Story, vão progredir para se tornarem um Mestre da Bateria ao lado de DON-Chan e Kumo-Kyun. Além disso, os jogadores poderão competir online uns contra os outros ou juntar-se aos amigos no Modo Party. Podem personalizar até a sua aparência comprando itens como placas de identificação e roupas com "Don Coins", ganhos ao longo dos vários modos.

Os jogadores que procuram mais desafios podem subscrever o Taiko Music Pass para terem acesso a um catálogo de mais de 500 músicas com atualizações mensais adicionando novas músicas. Mais detalhes disponíveis no site oficial.

Além disso, os Jogadores com dados guardados do Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun receberão 3 músicas de bónus, bem como alguns itens de personalização.