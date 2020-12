Nintendo Switch: Uma viagem pelos jogos indie

A Nintendo Switch oferece já uma enorme variedade de jogos indie, com ainda mais a chegar antes do final deste ano e em 2021. Hoje, a Nintendo revelou uma nova apresentação Indie World, que inclui algumas surpresas.

O principal destaque da apresentação vai para Among Us, que será lançado ainda hoje para a Nintendo Switch. Super Meat Boy Forever, a sequela altamente antecipada de Super Meat Boy, e Spelunky e Spelunky 2, os cavernosos exploradores que incendiaram a imaginação dos jogadores (e bombas), são apenas mais alguns dos destaques.

Among Us da InnerSloth: Descubra qual dos seus amigos é um impostor secreto neste jogo de sobrevivência e dedução que conquistou o espaço sideral. Trabalhe em equipa para completar tarefas numa nave espacial antes que o impostor as sabote ou elimine jogadores. Acha que um membro da tripulação está a agir de forma estranha? Faça reuniões de emergência e discuta quem é o suspeito de ser impostor..., mas certifique-se de estar confiante antes de votar para expulsar alguém. Among Us chega à Nintendo Switch hoje com jogo multiplataforma!

Spelunky e Spelunky 2 da Mossmouth: Em Spelunky e Spelunky 2, abra caminho através de túneis e cavernas traiçoeiros, recorrendo ao equipamento de sobrevivência que encontrar ao longo do caminho. Estes jogos apresentam mundos intrincados repletos de segredos, surpresas e humor. Cuidado com os duendes, fantasmas, peixes voadores e perus galopantes, enquanto explorar o desconhecido. Viaje por Spelunky e Spelunky 2 quando os dois jogos forem lançados para a Nintendo Switch no verão de 2021.

Grindstone da Capybara Games: Neste famoso quebra-cabeças ganhe dinheiro com as suas grindstones para criar equipamentos para superar inimigos, obstáculos e conquistar a Montanha Grindstone. Com mais de 200 níveis para desbravar, Grindstone chega à Nintendo Switch como exclusivo temporário até ao final do dia de hoje.

Calico da Peachy Keen Games: Raparigas mágicas, cafetarias para gatos e animais fofinhos – de que mais precisa na vida? Preencha a sua aconchegante cafetaria com criaturas fofas, móveis charmosos, decorações festivas e doces. É a melhor forma de passar o dia! Pode começar a relaxar em Calico quando ele for lançado para a Nintendo Switch ainda hoje.

Super Meat Boy Forever da Team Meat: Chegou a aguardada sequela de Super Meat Boy. Em Super Meat Boy Forever, a adorável filhinha de Meat Boy e Bandage Girl, Nugget, foi sequestrada. Para a encontrar será colocado no moedor enquanto salta, desliza, soca e chuta através de vários mundos que contêm milhares de níveis construídos à mão que são esmagados aleatoriamente para criar uma experiência de jogo única. Com segredos, morte, música incrível, arte vibrante e ainda mais morte, prepare-se para enfrentar alguns desafios intensos. Super Meat Boy Forever chega à Nintendo Switch dia 23 de dezembro.

Cyber Shadow da Mechanical Head Studios: Corra, corte e salte através de níveis futuristas enquanto derrota mais de uma dúzia de inimigos apocalípticos neste jogo de ação ninja e plataformas. O mundo foi dominado por formas de vida sintéticas. Um pedido desesperado de ajuda coloca Shadow numa épica jornada. Navegue pelas ruínas de Mekacity, evite armadilhas e derrote as hordas do techno. Pode até usar uma amiibo de uma personagem da série Shovel Knight para obter a ajuda de um amigo. Desvende os segredos dos antigos poderes do seu clã ninja em Cyber Shadow. Chega à Nintendo Switch no dia 26 de janeiro de 2021.

Tunche da LEAP Game Studios: Tunche é um jogo de beat 'em up 2D com um deslumbrante design feito à mão, que decorre na floresta amazónica. Pode ser explorado com um de cinco heróis, cada um com suas próprias habilidades distintas, incluindo Hat Kid, o protagonista do jogo de plataformas 3D A Hat in Time. Desvende os segredos da floresta tropical em busca de um animal mítico, o Tunche. Desfrute de uma experiência única cada vez que entra na selva, percorra diferentes caminhos e enfrente criaturas fantásticas. Com um elegante sistema de combate hack-and-slash, modo de jogo cooperativo local e uma pitada de feitiçaria xamânica, Tunche é um passeio mágico pelas lendas e folclore peruanos. Aventure-se na selva quando Tunche chegar pela primeira vez à Nintendo Switch em março de 2021.

Very Very Valet da Toyful Games: Sente-se ao volante para recolher, estacionar e devolver carros em mais de 20 locais. Até três outros jogadores podem juntar-se à festa, neste jogo frenético e divertido. Very Very Valet acelera para a Nintendo Switch como um exclusivo temporário no início de 2021.

Fisti-Fluffs da Playfellow Studio: Cuidado – estes gatinhos têm garras! Neste party game com felinos ferozes, transforme a sala de jogos num campo de batalha batendo em objetos e lançando-os pela sala. O auge da diversão está nas brigas de gatos onde tenta provar que o seu gato trapalhão é o melhor. Compita com outros humanos localmente de imediato, ou online através de uma atualização pós-lançamento. As possibilidades são infinitas! Fisti-Fluffs ataca primeiro na Nintendo Switch no início de 2021.

Happy Game da Amanita Design: Resolva enigmas enervantes, aguente algumas canções perturbadoras e sobreviva a encontros cara a cara com suspeitos rostos sorridentes. Não perca pitada da diversão na primavera de 2021, quando Happy Game for lançado para a Nintendo Switch.

Alba: A Wildlife Adventure da ustwo games: O estúdio premiado que criou Monument Valley está a oferecer uma nova experiência num mundo aberto. Neste jogo, até a pessoa mais pequena pode fazer uma grande diferença. Junte-se a Alba enquanto ela visita os seus avós numa ilha mediterrânica, pronta para um verão pacífico de exploração de vida selvagem. Mas quando ela vê sua amada Ilha em perigo percebe que precisa de fazer algo! Recrute voluntários para a sua causa, ajude a curar animais doentes, limpar a selva e, por fim, salvar a ilha. Uma temporada de exploração visualmente deslumbrante aguarda-o em Alba: A Wildlife Adventure, que chega à Nintendo Switch na primavera de 2021.

Gnosia da Playism: Neste jogo único de aventura e ficção científica, uma nave espacial é conquistada por alienígenas que podem assumir a forma de humanos. Fique a conhecer um eclético elenco de personagens e ajude a desvendar os seus mistérios numa narrativa fascinante no género de dedução social, onde pode jogar contra até 14 NPCs. Supere os seus medos quando Gnosia for lançado para a Nintendo Switch no início de 2021.

A apresentação Indie World incluiu também uma montagem que compila os próximos jogos indie, incluindo When the Past was Around, que será lançado para a Nintendo Switch ainda hoje. Foram também apresentados os jogos Finding Paradise, Hazel Sky, Hoa, Kosmokrats e Trash Sailors, todos a caminho da Nintendo Switch.

Mais informações sobre os títulos indie disponíveis para a Nintendo Switch na página do Indie World, no site oficial da Nintendo.