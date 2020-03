A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Nioh 2 chega hoje em exclusivo à PlayStation®4. Isto significa que o aguardado título já está disponível em formato físico nos pontos de venda habituais, e em formato digital na PlayStation®Store, por um valor estimado de 69,99€ e PEGI 18.

Nesta desafiante sequela de RPG de ação, os jogadores terão de dominar as letais artes dos samurais, encarnando um misterioso guerreiro Yokai, meio humano e meio sobrenatural, e explorar o violento Japão da era Sengoku, assim como o letal Reino das Trevas, ambos infestados por demónios grotescos e impiedosos. Munidos das suas armas mortais, terão ainda de derrotar todos os inimigos que se cruzarem no seu caminho, usando um renovado sistema de combate e a habilidade de se transformarem num Yokai completo, libertando devastadores poderes paranormais.

Para além disto, os jogadores terão também a oportunidade de aperfeiçoar as suas habilidades e de escolher o seu método de combate. Poderão seguir o caminho do samurai com armas tradicionais, incluindo espadas e machados, ou preencher o seu medidor de Amrita para controlar as poderosas habilidades dos Yokai e destruir inimigos monstruosos com uma imbatível variedade de ataques.

De salientar que ao encherem o seu medidor de Amrita, os jogadores não só ganharão acesso a uma forma poderosa de Yokai, como também aumentarão as estatísticas de várias armas e adicionarão extras, tais como atordoar inimigos e agarrar adversários caídos.

Aqueles que se decidirem aventurar em Nioh 2 poderão ainda invocar os espetros deixados por outros jogadores do título para se ajudarem em combate, já que o espírito deles os irá ajudar a chegar ao fim do nível atual, ou até serem derrotados.

Recentemente, foram partilhados alguns detalhes sobre os próximos DLCs e o Passe de Temporada do jogo: "Temos planeados 3 lançamentos importantes de DLCs, sendo que cada um se baseia numa história diferente, anterior aos eventos de Nioh 2", afirmou Tom Lee, Diretor Criativo do estúdio Team Ninja.

Os três pacotes de conteúdo descarregável estarão disponíveis com o Passe de Temporada do jogo, incluído na Edição Digital Deluxe, que inclui Armas Horda Demoníaca, Amuleto de Kodama Netsuke, um tema e um conjunto de avatares PSN para a PlayStation®4.

Já aqueles que optarem pela edição física especial de Nioh 2, para além do jogo principal e do Passe de Temporada, receberão a edição steelbook do título e o livro de ilustrações The Art of Nioh 2.

