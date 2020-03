Nioh 2 recebe novo vídeo

Nioh 2, que chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 13 de março, recebeu um novo vídeo em que Fumihiko Yasuda, produtor do jogo, experimenta o aguardado título, enquanto comenta as novidades que os jogadores poderão desfrutar com o lançamento deste desafiante RPG de ação.

Neste vídeo, o produtor do jogo mostra algumas dicas preciosas para ajudar os jogadores a ultrapassar os desafios que encontrarão no nível Mount Tenno, como a utilização de itens como a Água Sagrada, que ajudará os jogadores a lidar com o terreno, e os dois novos tipos de armas de Nioh 2: machadinhas e switchglaives.

"Dependendo de como os usares, estes machados pequenos podem desferir um grande número de golpes. Também os podes arremessar, o que compensa o alcance limitado quando empunhados", diz o produtor no vídeo. E acrescenta: "A forma da switchglaive muda à medida que se alterna entre Posição Baixa, Média e Alta. Muda de posição e utiliza todas estas formas para fazer combos que o inimigo nem vai saber de onde vêm. É particularmente eficaz contra o sibilino e traiçoeiro Nure-Onna".

Em certos pontos, realça Fumihiko Yasuda, os jogadores irão entrar no Reino das Trevas, o domínio dos Yokai. "Os inimigos Yokai são mais poderosos aqui. O herói também pode utilizar os poderes yokai que eles possuem para poder avançar com sucesso por este reino", diz acrescentando que, no Reino das Trevas, "o herói surge com um par de chifres demoníacos" e que esta parte "é particularmente difícil com plataformas a diferentes alturas" apesar de também existiram aqui coisas úteis, como arcas do tesouro e Sudama.

A possibilidade de oferecer um copo de sake ochoko para convocar outro jogador como Acólito também foi destacada neste vídeo pelo produtor de Nioh 2, permitindo aos jogadores desfrutar de uma espécie de modo cooperativo.

No vídeo, onde é possível ver algumas imagens do gameplay de Nioh 2, o produtor do jogo fala ainda de Onyudo, o temível inimigo com a aura vermelha à volta que será difícil de derrotar corpo a corpo, e de Ubume, uma inimiga agressiva e poderosa com um grito que dilacera os ouvidos. Fumihiko Yasuda dá ainda algumas dicas de como avançar no jogo sem ter de enfrentar estes poderosos inimigos.

Para além destes, Yasuda faz ainda referência ao "boss" do nível Mount Tenno: Ryomen Sukuna, que é um adversário difícil, com dois lados que possuem estilos de ataque diferentes. "O seu lado vermelho está armado com um machado e uma espada, enquanto o seu lado azul usa um arco, o que significa que pode atacar a curta e longa distância", comenta.

Nioh 2, desenvolvido pela Team Ninja, acompanha a jornada do protagonista Hideyoshi (metade samurai, metade Yokai) e explora o violento Japão da era Sengoku e o letal Reino das Trevas, infestados por demónios grotescos e impiedosos. Recentemente, foram partilhados alguns detalhes sobre os próximos DLCs e o Passe de Temporada do jogo: "Temos planeados 3 lançamentos importantes de DLCs, sendo que cada um se baseia numa história diferente, anterior aos eventos de Nioh 2", afirmou Tom Lee, Diretor Criativo do estúdio Team Ninja.

Os três pacotes de conteúdo descarregável estarão disponíveis com o Passe de Temporada do jogo, incluído na Edição Digital Deluxe que já está disponível para reserva. Quem reservar esta Edição, que para além do jogo principal e do Passe de Temporada, inclui Armas Horda Demoníaca, Amuleto de Kodama Netsuke, um tema e um conjunto de avatares PSN para a PlayStation®4, receberá ainda como bónus de reserva um conjunto de armadura Horda Demoníaca e um Amuleto de Sudama Netsuke.

Já aqueles que optarem pela edição física especial de Nioh 2, que também está disponível para reserva nos pontos de venda habituais, para além do jogo principal e do Passe de Temporada, receberão a edição steelbook do título e o livro de ilustrações The Art of Nioh 2.

Nioh 2 chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 13 de março, e já está disponível para reserva tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store. Título conta com três edições distintas: uma Edição Standard, uma Edição Digital Deluxe e uma Edição Especial.