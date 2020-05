Nioh 2 recebe primeiro DLC a 30 de julho

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Nioh 2 receberá o seu primeiro DLC no próximo dia 30 de julho. Para além disto, a SIE anuncia ainda a chegada de uma atualização com um Modo de Fotografia completo e 9 missões novas, que estará disponível a partir de hoje.

O primeiro DLC de Nioh 2, chamado "The Tengu’s Disciple", estará disponível a partir de 30 de julho e terá lugar em Yashima, no final do período Heian. Como visitante deste território, o protagonista encontrará um santuário com um apito misterioso chamado Sohayamaru. Este objeto curioso será a chave para restaurar a paz na terra de Yashima. O estúdio revelará mais detalhes sobre este novo conteúdo nos próximos meses.

Para além disto, a Team Ninja anunciou que tem planeado o lançamento de um total de 3 novos DLCs que proporcionarão aos jogadores desafios adicionais com novas histórias, novos yokai, novos chefes, espíritos guardiões, novas habilidades, armaduras, e uma nova arma que altera o desempenho das habilidades fora das posições estabelecidas. Para além disto, novos níveis de dificuldade e conteúdo serão adicionados ao final do jogo.

O Modo de Fotografia não será uma adição simples, e permitirá aos jogadores configurar a exposição da imagem, gradação, iluminação, ajustes de tonalidade, e ainda escolher entre uma variedade de filtros. Este Modo de Fotografia estará disponível a partir de hoje com uma atualização, que também inclui 9 emocionantes missões novas.

De lembrar que Nioh 2 chegou à PlayStation®4 no passado dia 13 de março, e está desde então disponível em formato físico nos pontos de venda habituais, e em formato digital na PlayStation®Store, por um valor estimado de 69,99€ e PEGI 18.

Nesta desafiante sequela de RPG de ação, os jogadores terão de dominar as letais artes dos samurais, encarnando um misterioso guerreiro Yokai, meio humano e meio sobrenatural, e explorar o violento Japão da era Sengoku, assim como o letal Reino das Trevas, ambos infestados por demónios grotescos e impiedosos. Munidos das suas armas mortais, terão ainda de derrotar todos os inimigos que se cruzarem no seu caminho, usando um renovado sistema de combate e a habilidade de se transformarem num Yokai completo, libertando devastadores poderes paranormais.