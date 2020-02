Nioh 2 recebe última demo gratuita

A PlayStation® anuncia que Nioh 2, que atingiu recentemente a fase Gold e chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 13 de março, irá receber uma última demo gratuita, que estará disponível entre os próximos dias 28 de fevereiro e 1 de março.

Isto significa que, durante esse fim de semana, os fãs desta desafiante sequela de RPG de ação poderão experimentar, uma última vez, a versão trial do título, e desfrutar do novo sistema de combate de Nioh 2, assim como criar e personalizar as suas próprias personagens.

Para além disto, os jogadores terão ainda a oportunidade de experimentar novas e poderosas armas, como a letal Switchglaive, uma espécie de foice afiada que pode mudar de forma a qualquer momento.

Nesta demo, que incluirá três missões para que os samurais ponham à prova as suas habilidades, os jogadores poderão, entre muitas outras coisas, aventurar-se pelo Mount Tenno e enfrentar criaturas mortíferas que ali esperam com uma variedade de armas letais. De realçar que, apesar de o seu progresso no jogo depois não poder ser transferido para a versão completa do título, a aparência da personagem criada pelos jogadores pode.

De lembrar que esta sequela do aclamado jogo de ação, que foi desenvolvida pela Team Ninja, acompanha a jornada do protagonista Hideyoshi (metade samurai, metade Yokai) e explora o violento Japão da era Sengoku e o letal Reino das Trevas, infestados por demónios grotescos e impiedosos. E que aqui, os jogadores terão de fazer uso das suas armas mortais e derrotar todos os inimigos que se cruzarem no seu caminho, usando um renovado sistema de combate e a habilidade de se transformarem num Yokai completo, libertando devastadores poderes paranormais.

De lembrar ainda que, recentemente, a PlayStation® revelou um novo trailer de Nioh 2, onde é possível ver o protagonista Hideyoshi e conhecer melhor parte do seu passado num reino devastado pela guerra e perseguido por espíritos malignos. E que para além do novo trailer, legendado em português, a PlayStation® partilhou ainda alguns detalhes sobre os próximos DLCs e o Passe de Temporada de Nioh 2: "Temos planeados 3 lançamentos importantes de DLCs, sendo que cada um se baseia numa história diferente, anterior aos eventos de Nioh 2", afirmou Tom Lee, Diretor Criativo do estúdio Team Ninja.

Os três pacotes de conteúdo descarregável estarão disponíveis com o Passe de Temporada do jogo, incluído na Edição Digital Deluxe que já está disponível para reserva. Quem reservar esta Edição, que para além do jogo principal e do Passe de Temporada, inclui Armas Horda Demoníaca, Amuleto de Kodama Netsuke, um tema e um conjunto de avatares PSN para a PlayStation®4, receberá ainda como bónus de reserva um conjunto de armadura Horda Demoníaca e um Amuleto de Sudama Netsuke.

Já aqueles que optarem pela edição física especial de Nioh 2, que também está disponível para reserva nos pontos de venda habituais, para além do jogo principal e do Passe de Temporada, receberão a edição steelbook do título e o livro de ilustrações The Art of Nioh 2.

Nioh 2 chegará em exclusivo à PlayStation®4 no próximo dia 13 de março, e já está disponível para reserva tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation®Store. Título conta com três edições distintas: uma Edição Standard, uma Edição Digital Deluxe e uma Edição Especial.