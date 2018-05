A Koei Tecmo e a Team Ninja revelaram ao mundo que Nioh já ultrapassou as duas milhões de cópias vendidas.

Recorde-se que o jogo está disponível nas versões PlayStation 4 e PC. Trata-se do jogo da Koei Tecmo com mais sucesso no ocidente.





Continuar a ler

Para mais conteúdos de FIFA, PES e muitos outros videojogos, segue o Rei do Gaming e subscreve:



Facebook - https://www.facebook.com/JoaoTheKingSeixas/

Instagram - https://www.instagram.com/reidogaming/

YouTube - https://www.youtube.com/user/JornalRecord

Autor: João Seixas