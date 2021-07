Nova campanha na PlayStation Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que a campanha "Jogos por menos de 15€" arrancou ontem na PlayStation®Store, o que significa que os jogadores podem, até ao próximo dia 21 de julho, adquirir grandes títulos por menos de 15€. Assassin’s Creed® IV Black Flag™, A Way Out, CODE VEIN e LEGO® Marvel™ Super Heroes são alguns dos jogos em destaque.

O Assassin’s Creed® IV Black Flag™, por exemplo, que antes estava disponível na PlayStation®Store por 19,99€, passa a custar, com esta promoção, 9,99€, o que representa um desconto de 50% em relação ao seu preço original. Já o A Way Out, uma aventura exclusivamente cooperativa onde os jogadores assumem o papel de um presidiário envolvido numa audaz fuga da prisão, pode, desde ontem, ser adquirido por apenas 8,99€ em vez dos 29,99€ habituais.

As novidades não ficam por aqui e, com a chegada da campanha "Jogos por menos de 15€" à PlayStation®Store, os jogadores também terão a oportunidade de desafiar a morte em CODE VEIN por apenas 14,69€ (antes 69,99€). Terão ainda a oportunidade de controlar icónicas personagens da Marvel por um preço único, já que LEGO® Marvel™ Super Heroes está, até ao próximo dia 21 de julho, disponível na PlayStation®Store com um desconto único de 75%, o que significa que está agora disponível por apenas 9,99€ em vez dos 39,99€ habituais.

Há mais novidades. Em baixo um resumo das principais ofertas desta campanha:

A Way Out: 8,99€ (Antes: 29,99€)

Assassin’s Creed® IV Black Flag™: 9,99€ (Antes: 19,99€)

CODE VEIN: 14,69€ (Antes: 69,99€)

Grand Theft Auto: San Andreas: 10,04€ (Antes: 14,99€)

LEGO® Marvel™ Super Heroes: 9,99€ (Antes: 39,99€)

Mass Effect™: Andromeda – Edição Standard Recruit: 5,99€ (Antes: 19,99€)

Mortal Kombat XL: 14,99€ (Antes: 49,99€)

RESIDENT EVIL 4: 7,99€ (Antes: 19,99€)

RESIDENT EVIL 5: 7,99€ (Antes: 19,99€)

RESIDENT EVIL 6: 7,99€ (Antes: 19,99€)

TEKKEN 7: 9,99€ (Antes: 49,99€)

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition: 9,99€ (Antes: 49,99€)

Titanfall® 2: Ultimate Edition: 4,49€ (Antes: 29,99€)