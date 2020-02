Nova coleção Louis Vuitton e League of Legends

Após o lançamento da Prestige skin da personagem de League of Legends Senna, surge agora a segunda coleção LVxLoL inspirada na mesma personagem. A partir de hoje, dia 14 fevereiro, podem encontrar as peças em 15 lojas físicas Louis Vuitton e online em www.louisvuitton.com.

A coleção foi desenhada por Nicolas Ghesquière, Diretor Artístico da Coleção de Mulher da Louis Vuitton, que já tinha trabalhado na criação da Prestige skin da Senna, lançada a semana passada. A Senna Prestige skin pode ser transferida através do client do League of Legends até ao final de 2020, com um custo de 100 Prestige Points.

Este segundo lançamento revela novas peças associadas à Senna, como uma t-shirt, vestido t-shirt e acessório de mala, trazendo em simultâneo alguns itens de sucesso da primeira coleção. A coleção original, dedicada à Qiyana, foi lançada no início de dezembro de 2019 exclusivamente na loja online da Louis Vuitton, conseguindo boa aceitação do público com vários itens a ficarem rapidamente fora de stock.

Podem encontrar as peças ao vivo nas seguintes lojas:

França – LV Paris Champs Elysees

Reino Unido – LV Londres Selfridges

Itália – LV Milão Galleria