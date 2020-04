Nova época FIA-Certified Gran Turismo Championships arranca

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que a edição de 2020 da série FIA-Certified Gran Turismo Championships arranca já amanhã, dia 25 de abril, e que os jogadores terão a oportunidade de competir individualmente representando o seu país na Nations Cup, ou de fazer parte de uma equipa internacional com o fabricante escolhido nas Manufacturer Series.

O Gran Turismo Championship, certificado pela Federação Internacional do Automóvel (FIA), celebrou em 2018 a sua primeira temporada e tem sido um sucesso desde então. O campeonato tem vindo a ganhar cada vez mais reconhecimento por parte de jogadores, espectadores, pilotos reais, fabricantes e media, dando a conhecer os melhores talentos em simulador de corridas de todo o mundo, representando já um ponto de viragem no futuro dos desportos motorizados.

A nova temporada da série FIA-Certified Gran Turismo Championships está dividida em três fases, sendo que cada uma delas é composta por 10 rondas e cada ronda é composta por três corridas. Durante cada fase, os jogadores que estiverem melhor classificados poderão competir uns contra os outros nas suas corridas do Top 16 de Superestrelas.

Para participar nestes campeonatos, que se dividem em 5 regiões (Europa/Médio Oriente/África; Ásia, América do Norte; América Central e do Sul, e Oceânia) os jogadores que cumpram os requisitos terão de preencher o formulário de registo GT Sport Mode, que está disponível no Modo Sport do jogo. De realçar que, depois de selecionarem em que competição querem participar, na Nations Cup, na Manufacturer Series, ou em ambas, os jogadores deverão registar-se para competir em corridas online, que acontecerão em datas e horários indicados. As pontuações serão contabilizadas no final de cada fase, totalizando o total dos pontos obtidos nas melhores corridas de todas as rondas anteriores, o que determinará depois a posição de cada piloto no ranking geral.

Todas as corridas do Top 16 de Superestrelas serão transmitidas no canal de Youtube oficial do Gran Turismo, sendo que as primeiras a realizar-se são as das regiões da Europa/Médio Oriente/África e Ásia no domingo, dia 3 de maio de 2020, e as restantes, da América do Norte, da América Central e do Sul e da Oceânia, irão ocorrer no dia seguinte, ou seja, no dia 4 de maio de 2020.